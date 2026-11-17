Comprar un auto 0km en Argentina en noviembre de 2026 implica elegir entre una oferta cada vez más diversa, donde conviven modelos tradicionales con alternativas importadas que incluyen vehículos eléctricos e híbridos. En el anteúltimo mes del año, los precios de lista se expresan tanto en pesos como en dólares, lo que añade una variable extra a la hora de comparar.

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Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en octubre se patentaron 45.965 vehículos, lo que significó un descenso del 12% respecto al mismo mes de 2025 y un 8,4% menos que en septiembre. Así, en los primeros diez meses de 2026 se registraron 481.852 unidades, con una baja interanual del 12,8%.

La mayor variedad de modelos también se nota en su origen. En octubre, el 68% de los autos patentados fueron importados, mientras que el 32% restante se fabricó en el país. En el segmento de entrada, todos los modelos que encabezan el ranking son importados, lo que refleja la fuerte presencia extranjera en esta categoría.

Cuáles son los vehículos más económicos de noviembre 2026

El JMEV Easy 3 se mantiene como la opción más económica, con un precio de US$16.900, que al tipo de cambio oficial de $1515 por dólar, equivale a $25.147.200. Muy cerca aparecen el Hyundai HB20 a $28.500.000 y el Renault Kwid a $28.580.000. La diferencia de apenas $80.000 entre estos dos últimos muestra lo ajustado que resulta el segmento de entrada.

Los modelos que integran el ranking son variados en tamaño y motorización. Por ejemplo, el Easy 3 es un vehículo totalmente eléctrico, mientras que el Suzuki Swift Hybrid ofrece un sistema híbrido ligero. Esto significa que, más allá del precio, la elección debería considerar el uso que se le dará y las características técnicas de cada auto.

Los 10 autos 0km más baratos en noviembre son

JMEV Easy 3: US$16.900 ($25.603.500)

Hyundai HB20: $28.500.000

Renault Kwid: $28.580.000

Volkswagen Polo Robust: $30.373.650

Fiat Mobi: $30.440.000

JAC S2 MT Intelligent: US$20.900 ($31.663.500)

MG3 ICE: US$20.900 ($31.663.500)

Kaiyi X3: US$22.000 ($33.330.000)

Chevrolet Onix: $33.607.900

Suzuki Swift Hybrid: US$22.400 ($33.936.000)

Por encima de los diez primeros puestos, hay otros cuatro modelos que también compiten por ingresar al top de los 0km más accesibles. Entre ellos, el Peugeot 208 y el Fiat Cronos son fabricados en Argentina y además mantienen un lugar destacado en ventas, con 1155 y 1799 patentamientos en octubre, respectivamente.

Otros modelos económicos que se destacan son:

Citroën C3: $34.180.000

$34.180.000 Fiat Argo: $36.010.000

$36.010.000 Chevrolet Spin: $37.459.900

$37.459.900 Peugeot 208: $37.490.000

$37.490.000 Fiat Cronos: $37.790.000