Primavera 2026: 4 cortes de pelo para mujeres +50, rejuvenecedores, cómodos y muy sofisticados.

La primavera es la época ideal para apostar por un corte de pelo diferente, bien fresco y cómodo, ideal para los días más cálidos. La clave está en encontrar un diseño que se adapte a las facciones, la textura natural de tu pelo y el estilo de vida de cada persona. A partir de los 50, los cortes que aportan movimiento, suavizan los rasgos y no requieren demasiadas horas frente al espejo son la mejor alternativa.

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Estos cuatro cortes de pelo para mujer, muy recomendados por estilistas, tienen la mezcla perfecta entre lo moderno y lo clásico, son muy fáciles de llevar y no necesitan que te la pases yendo a la peluquería. Aportan frescura, sofisticación y practicidad, tres componentes clave para esta época.

Los 4 cortes de pelo para mujeres +50 que van a brillar en primavera

1. Pixie shag

El pixie shag se destaca por su textura y su acabado desenfadado. Según dijo el estilista Juandiegoteo en CLARA, este corte “mantiene más movimiento y longitud que un pixie tradicional, especialmente en la parte superior”. Es una opción ideal para quienes buscan llevar el pelo corto sin un resultado excesivamente pulido.

Las capas aportan volumen visual y movimiento, mientras que su acabado ligeramente despeinado permite conseguir una imagen actual y natural. Para la primavera, puede ser una alternativa especialmente cómoda, ya que no necesita un peinado demasiado elaborado para lucir bien.

2. Bixie

El bixie combina la estructura del bob con la comodidad del pixie. Su longitud intermedia permite conservar algo más de cabello alrededor del rostro y, al mismo tiempo, disfrutar de un corte ligero y fácil de mantener. Una de sus principales ventajas es su versatilidad: funciona con el pelo liso, ondulado e incluso rizado. Además, ofrece más margen entre visitas a la peluquería que algunos cortes muy cortos, por lo que resulta práctico para quienes desean renovar su imagen sin comprometerse con un mantenimiento constante.

3. Soft mullet

El mullet también se reinventa con una versión más suave y sofisticada. Para esta temporada, se aleja de sus interpretaciones más extremas y apuesta por laterales discretamente degradados, algo más de longitud en la nuca y un volumen sutil alrededor de los laterales.

Primavera 2026: 4 cortes de pelo para mujeres +50, rejuvenecedores, cómodos y muy sofisticados

“Se trata de un cabello corto, con un degradado casi imperceptible en los lados, algo más de longitud en la nuca y volumen suave alrededor de las zonas laterales”, explica Pedro Moreno, estilista y education manager de Jean Louis David. El resultado es un corte con personalidad, pero fácil de adaptar a distintos estilos. Su estructura aporta movimiento y un aire moderno sin necesidad de recurrir a formas demasiado marcadas.

4. Tuft bob

El turf bob, con una longitud a la altura de la mandíbula, es una alternativa elegante para quienes prefieren mantener algo más de largo. Su inspiración francesa se combina con capas y mechones ligeramente despeinados que evitan que el cabello quede demasiado uniforme.

Primavera 2026: 4 cortes de pelo para mujeres +50, rejuvenecedores, cómodos y muy sofisticados.

Según Ana Martínez, estilista capilar y Education Manager de Oh My Cut!, estos mechones “crean movimiento y frescura sin perder la forma del corte”. Es una opción interesante para quienes buscan un cambio sofisticado, pero no quieren renunciar a la versatilidad de una melena corta. Puede llevarse con un acabado natural, con ondas suaves o con las puntas ligeramente trabajadas para aportar más definición.

Cómo elegir el corte más favorecedor a partir de los 50

Antes de decidirse por uno de estos estilos, conviene tener en cuenta la textura y la densidad del pelo, la forma del rostro y el tiempo que se desea dedicarle al peinado. Las capas pueden aportar movimiento al pelo fino, mientras que los cortes con una estructura más definida ayudan a mantener una silueta cuidada. Más allá de las tendencias, el objetivo es encontrar un corte que acompañe la personalidad de quien lo lleva y resulte fácil de mantener en el día a día.