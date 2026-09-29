3 cortes de pelo para mujeres con canas que los estilistas adoran: "Los cortes que más realzan más el brillo y la textura de las canas son los de capas más enteras".

Dejarse las canas al natural no significa resignarse a tener un pelo cuidado, con movimiento y personalidad. De hecho, esta primavera 2026 las canas van a estar en tendencia, y además, el corte de pelo puede ser un gran aliado para conseguir que el cabello gris o blanco se vea más luminoso, abundante y saludable. La clave está en encontrar un equilibrio entre las capas y la sensación de densidad.

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"Los cortes que más realzan más el brillo y la textura de las canas son los de capas más enteras", explica Wilma Sortino, estilista experta en salud capilar de Llongueras, en diálogo con CLARA. Este tipo de capas permite aportar movimiento y fluidez sin quitarle cuerpo al cabello, algo especialmente importante en las melenas con canas, que pueden presentar una textura diferente y necesitar un cuidado extra para conservar su aspecto saludable.

Entre las opciones que mejor cumplen con estas características se encuentran tres versiones del corte mariposa, desde una melena larga con capas sutiles hasta una alternativa midi a la clavícula y una propuesta pensada para cabellos con mucha densidad. Todas tienen en común el movimiento, pero sin recurrir a capas excesivamente desfiladas.

3 cortes de pelo con canas en tendencia para esta primavera 2026

1. Corte mariposa largo con capas sutiles

El corte mariposa en su versión larga es una alternativa ideal para las que quieren conservar el largo de la melena y darle una apariencia más dinámica a la vez. La idea es trabajar las capas de manera estratégica, concentrando el movimiento alrededor del rostro y manteniendo suficiente cantidad de cabello en las puntas. Este detalle resulta especialmente favorecedor en las melenas con canas porque permite conservar una sensación de densidad.

Cortes de pelo con canas para esta primavera 2026.

En lugar de descargar demasiado el pelo, las capas largas acompañan su caída y generan movimiento cuando se peina o se deja secar al natural. Además, puede combinarse con un flequillo abierto que se integre progresivamente con las capas delanteras. Al caer hacia ambos lados del rostro, ayuda a enmarcar las facciones y aporta un efecto más liviano a la melena sin modificar demasiado su longitud. Es una buena opción para quienes tienen el pelo largo, ya sea liso u ondulado, y quieren actualizarlo sin hacer un cambio drástico.

2. Mariposa midi a la clavícula

Para las que prefieren una melena más práctica, el corte mariposa midi a la clavícula concentra buena parte de sus beneficios en una longitud más fácil de mantener. El largo permite conservar movimiento y versatilidad, pero evita el peso excesivo de las melenas muy largas. En este caso, las capas pueden comenzar alrededor del rostro y prolongarse hacia el resto del cabello de manera gradual. El resultado es una melena con movimiento, pero que mantiene una base relativamente entera para no perder sensación de volumen.

Cortes de pelo con canas para esta primavera 2026.

La longitud a la clavícula también permite jugar con diferentes peinados. Se puede llevar liso, con ondas abiertas o dejar secar al aire si querés un acabado más natural. En los cabellos con canas, las ondas suaves pueden ayudar a destacar los diferentes tonos grises y blancos para generar una sensación de más dimensión. Además, es una opción muy interesante si estás buscando que te crezcan las canas y querés un corte que acompañe ese proceso, sin necesidad de cortar mucho el largo del pelo.

3. Mariposa con capas internas para cabellos abundantes

Las mujeres con una melena densa también pueden adaptar el corte mariposa a su tipo de cabello mediante capas internas. Es ideal para las de pelo ondulado, ya que en lugar de descargar de manera evidente los largos, estas capas se trabajan dentro de la melena para retirar parte del peso y generar movimiento. La ventaja es que el exterior conserva una apariencia más compacta y prolija. Esto permite conseguir dinamismo sin que las puntas queden demasiado finas o desparejas, algo importante cuando se busca que las canas se vean abundantes y saludables.