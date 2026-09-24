3 cortes de pelo femeninos y sofisticados para esta primavera 2026: “Ideal para quienes buscan un cambio sin arriesgar demasiado".

Cambiar de corte de pelo no siempre implica cortar varios centímetros o hacerse un cambio radical. Esta primavera 2026, hay tres cortes para mujer en tendencia que ganan protagonismo y que tienen ese punto intermedio perfecto que permite refrescar la imagen sin arriesgarse tanto.

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Entre las opciones que destacan esta temporada primaveral hay tres cortes muy versátiles: el butterfly cut renovado, el long bob y el flowding midi. Todos tienen algo en común: aportan movimiento, elegancia y mucha personalidad sin exigir una transformación demasiado arriesgada. Además, no se reducen a un rango etario en particular, sino que se pueden adaptar a diferentes edades y estilos personales.

Pilar García, especialista en formación de Schwarzkopf Professional, dijo en Vogue que se trata de propuestas muy buenas para las que no se animan a un cambio radical: “Para quienes buscan un cambio sin arriesgar demasiado, las tendencias se inclinan por cortes en capas que generen movimiento, desde melenas XXL hasta longitudes midi”.

1. Long bob o lob, el cambio perfecto sin arriesgar demasiado

Si querés renovar tu melena pero no te animás a llevarla corta, el long bob es una de las opciones más fáciles de considerar. Este corte, también conocido como lob, está entre el bob y la melena larga y se destaca por su versatilidad y facilidad para adaptarse a diferentes estilos. Puede llevarse completamente liso, con ondas suaves o aprovechando la textura natural del pelo. Además, permite seguir haciendo recogidos y peinados sin renunciar a una sensación de cambio.

Quique Sánchez destaca precisamente esta característica al definirlo como “el largo comodín, siempre favorece”. Por eso, es una alternativa muy interesante para quienes quieren actualizar su imagen sin alejarse demasiado de su largo habitual.

2. Flowding midi, una media melena con movimiento

Las medias melenas siguen ganando terreno y el flowding midi es una de las propuestas que mejor representa esta tendencia. Se trata de un corte pensado para potenciar la fluidez, el movimiento y un aspecto saludable del cabello. Puede llevarse liso, con acabado pulido, o acompañado de ondas suaves. La clave está en evitar que la melena quede demasiado rígida y conseguir que se mueva de manera natural.

Desde France Manuel Peluqueros, Manuel Parra resume la filosofía de este corte: “Apostamos por cortes con mucho movimiento, medias melenas versátiles y estilos que fluyen contigo. El objetivo es verse fresca, favorecida y cómoda”.

3. Butterfly cut revisitado: capas que enmarcan el rostro

Para quienes prefieren mantener el pelo largo, el butterfly cut vuelve esta primavera en una versión más ligera. Su característica principal son las capas que comienzan alrededor del rostro y crean un efecto degradado, aportando dimensión y movimiento sin sacrificar demasiado el largo. La versión renovada mantiene ese aire femenino del corte original, pero apuesta por capas más ligeras y naturales.