Varios peluqueros coinciden: "En cabellos con canas lo más importante es utilizar un champú que mantenga el cabello hidratado"

El cabello con canas es mucho más propenso al frizz, la resequedad y el encrespamiento, y es por esto que los peluqueros expertos aconsejan cuidarlo con productos especiales. No hace falta que gastes de más en los shampoos más caros, simplemente hidratándolo adecuadamente con los productos indicados ya es suficiente.

Las canas no solo cambian el color del cabello, sino también algunas de sus características. Al no tener melanina ni lípidos, el pelo puede volverse más áspero y rígido, lo que hace que tenga una mayor tendencia al frizz y resulte más difícil de controlar. Por eso, la hidratación es uno de los puntos fundamentales para mantener las canas suaves, brillantes y con una apariencia saludable.

Las mascarillas, los aceites y el acondicionador pueden convertirse en grandes aliados dentro de la rutina de cuidado, especialmente cuando el cabello se siente seco o áspero. En este sentido, el peluquero Víctor del Valle destaca en Trendencias que "lo más importante es utilizar un champú que mantenga el cabello hidratado y respete las necesidades del cuero cabelludo". La elección del producto no tiene que ver necesariamente con su precio, sino con que sea adecuado para las características del cabello y del cuero cabelludo.

El método del lavado inverso para las canas y la elección del cepillo correcto

La farmacéutica Helena Rodero, por su parte, recomienda recurrir al lavado inverso en los cabellos con canas, es decir, aplicar primero el acondicionador y después el champú. Esta técnica puede ayudar a mantener mejor la nutrición del cabello y resulta especialmente interesante para quienes necesitan lavarlo con frecuencia.

Pero la hidratación no es el único factor que puede marcar una diferencia. El cepillado también tiene un papel importante a la hora de controlar el encrespamiento y evitar que la fibra capilar se dañe. El peluquero Fran Galán, director del salón The Beauty Concept Hair, recomienda utilizar cepillos con "cerdas naturales, cerdas mixtas o púas flexibles y separadas" para evitar el frizz.

Entre todas estas alternativas, el experto asegura que prefiere "los cepillos mixtos sin dudar, ya que cuidan nuestro cabello sin fracturarlo, sin encrespar y son más suaves a la vez que pulen". La experta en canas Lucía Patón también destaca los beneficios de utilizar herramientas adecuadas para conseguir un cabello más suave y brillante.

En particular, recomienda el cepillo redondo de madera con cerdas de jabalí: "a mí me ha dado una suavidad tremenda, un brillo espectacular y nada de frizz". Otro de los peluqueros que hace hincapié en la importancia del cepillado es Alberto Sanguino, quien recomienda "utilizar cepillos de cerda natural, de madera o de fibra de carbono (sí es vegano)" y aconseja "evitar los plásticos".

El motivo es que el material del cepillo puede influir en la electricidad estática y en la manera en que se comporta la fibra capilar. En el caso de las canas, que ya tienden naturalmente a encresparse, reducir este efecto puede ayudar a conseguir un acabado más pulido. Además, no solo importa qué cepillo se utiliza, sino también cómo se utiliza. Sanguino aconseja "empezar a cepillar desde las puntas", siempre de manera suave, para evitar tensar el cabello y favorecer que la cutícula se abra. Lo ideal es ir deshaciendo los nudos poco a poco y sujetar el cabello mientras se cepilla para no ejercer tirones.