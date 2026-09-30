Primavera 2026: 3 peinados para mujeres de todas las edades que te elevan el look al instante.

La primavera es la época perfecta para experimentar con peinados diferentes. Más allá de lo que te pongas, la forma en la que te peinás puede marcar la diferencia e incluso protagonizar un look. Para hacer un buen peinado, no necesitás ir a la peluquería ni ser una experta. Estos tres peinados recomendados por estilistas son perfectos para que te luzcas esta temporada.

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Esta primavera, hay tres propuestas que se destacan por su versatilidad y que podés adaptar tanto si preferís un estilo clásico como si buscás un resultado más moderno y llamativo. Algunas son de cabello recogido, mientras que otras apuestan por el pelo suelto. Te los podés hacer en minutos y sin dudas van a hacer la diferencia en tu look.

3 peinados en tendencia para esta primavera 2026

1. French twist, el recogido clásico que siempre funciona

El french twist vuelve esta primavera con una versión algo más relajada, pero mantiene esa elegancia característica que lo convirtió en uno de los recogidos más atemporales. Se trata de llevar el cabello hacia atrás y enrollarlo verticalmente sobre sí mismo, creando un recogido que estiliza visualmente el cuello y despeja el rostro.

Una de sus principales ventajas es que puede adaptarse a distintas ocasiones. Para un evento o una salida más formal, podés llevarlo completamente pulido, con la raya bien definida y sin ningún cabello fuera de lugar. Si buscás un resultado más actual y relajado, podés dejar algunos mechones sueltos alrededor del rostro.

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2. 90's blow out, volumen y movimiento

El volumen de los años 90 también vuelve a ser protagonista esta primavera. El 90's blow out recupera esa melena abundante, con raíces elevadas, capas con movimiento y puntas ligeramente dirigidas hacia afuera. A diferencia de un cabello completamente liso y pegado a la cabeza, este peinado busca conseguir una melena con cuerpo y movimiento.

Para conseguir ese efecto, se recomienda utilizar protector térmico y trabajar el cabello por secciones con un cepillo redondo, elevando especialmente la raíz y dando forma a las puntas. Las capas delanteras pueden marcarse hacia afuera para conseguir ese acabado característico de las modelos de los años 90.

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3. Media colita alta pulida, el peinado que despeja el rostro

La media colita alta regresa en una versión mucho más pulida y sofisticada. Es una alternativa sencilla para quienes quieren llevar el pelo suelto, pero al mismo tiempo despejar el rostro y darle una estructura diferente a la melena. La parte superior debe quedar lisa, brillante y bien controlada, mientras que el resto del cabello puede mantenerse suelto y con movimiento natural. Esta combinación genera un contraste entre la zona pulida y la melena más relajada.

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Además, es un peinado que funciona con diferentes largos de cabello. Podés llevarlo con el pelo completamente liso, con ondas suaves o incluso con volumen en la coronilla para conseguir un resultado más llamativo. Un truco para que se vea más sofisticado consiste en tomar un pequeño mechón de cabello y envolverlo alrededor del elástico para ocultarlo.