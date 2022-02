La Enana Feudale dejó mal parado a Larreta: "Llegó el momento"

Marcela "La Enana" Feudale dejó mal parado al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que hiciera un comentario sobre el personal de salud.

Marcela "La Enana" Feudale realizó un fuerte descargo contra Horacio Rodríguez Larreta. La histórica panelista de ShowMatch no dejó pasar un comentario que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó en su cuenta de Twitter y lo destrozó de manera categoría con un duro reclamo.

La picante crítica de Feudale surgió a partir de la publicación que Larreta hizo en las redes sociales, donde destacó al personal de salud tras haberse aplicado la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19: "Tercera dosis. Gracias a Eliana, la enfermera que me atendió con tanto profesionalismo". En tanto, hizo extenso el agradecimiento para "todo el personal de salud, que sigue acompañando a la gente con el mismo esfuerzo desde el primer día".

Tras el comentario del Jefe de Gobierno porteño y referente del macrismo, quien hace rato no responde ante los reclamos que el personal de salud le hace para que los consideren profesionales y que el sector sea reconocido en los salarios, "La Enana" le marcó la cancha con un tajante comentario.

"Entonces ha llegado el momento de que dejen de ser personal administrativo y se las reconozca como profesionales", sostuvo. En tanto, la panelista de ShowMatch que acompaña a Marcelo Tinelli hace más de 27 años exclamó: "¡Al fin después de tanta lucha!". Lo cierto es que, por el momento, Larreta y la Ciudad de Buenos Aires consideran a los enfermeros como "empleados administrativos".

Varios enfermeros renunciaron en CABA por los bajos salarios

En agosto de 2021, se conoció que en el hospital Durand renunciaron 50 enfermeros por las condiciones laborales a que los expone el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo denunciaron desde el gremio Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El referente sindical en el centro de Salud, Héctor Ortiz, señaló que desde el comienzo de la pandemia del coronavirus renunciaron más de 1000 enfermeros en la Capital Federal por "el maltrato institucional". Las bajas por muerte y renuncias en el Santojanni.

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

"Un enfermero en la Ciudad de Buenos Aires cobra unos 45 mil pesos, justo la mitad que un enfermero que trabaja en un hospital nacional como el Garrahan que hoy recibe cerca de 90 mil pesos", afirmó Ortiz a El Destape, donde explicó que el gobierno de la Ciudad ni siquiera reconoce a los licenciados en enfermería, sino que los cataloga como "empleados administrativos". Además del pago acorde por su trabajo, los enfermeros reclaman en Capital Federal que les entregue ropa de trabajo, los reconozcan como profesionales de la salud y les abonen un plus por insalubridad.

En el Santojanni hubo más de 30 renuncias en 2020

Durante el 2020, y en plena pandemia de coronavirus, en el hospital Santojanni renunciaron 30 enfermeros por contar con bajos salarios, maltrato institucional y abandono. "Estamos en la primera línea sin licencia, con muy bajos sueldos. Hace pocos días murió la compañera Jésica Castellón de 34 años que estaba vacunada con las dos dosis contra el coronavirus y que no tenía enfermedades prexistentes. Este fue un duro golpe a la moral y a nuestra familias: sentimos que aún con la vacuna podemos reinfectarnos y no salir a flote", afirmó a El Destape la enfermera Laura Rojas del Santojanni.

Marcela Feudale, histórica panelista de ShowMatch.

Marcela "La Enana" Feudale se quiere dedicar a la política

En una entrevista en El Método, Marcela "La Enana" Feudale se mostró a favor de la intervención del Estado para garantizar derechos y sostuvo que le da miedo jubilarse. "Me encanta la política. Me quiero dedicar a la política, pero no sé si me van a dejar. Me peleo todos los días con la política, con la televisión, con la radio. Lo mío es muy utópico, yo quiero que las cosas funcionen en serio, no creo que la política sea tan fácil", enfatizó

La mediática además reveló sus temores con respecto a la posibilidad de ingresar en política. "Mi ilusión sería que si llego no venga alguien que me diga no podés hacer esto", dijo la conductora de radio, quien además contó que discute de política de forma habitual.

"El Estado como asistente de salud, el Estado como ayuda para el pibe que cayó en la droga y no pude salir, el Estado asistente en la educación pública, a mí me parece ideal. ¿Cómo es posible que alguien diga que es un Estado represor cuando alguien viene a asistirte porque te caíste en la calle?", se preguntó Feudale.