Una nueva serie de revelaciones sobre la vida de Lady Di y el actual rey Carlos III volvió a generar conmoción alrededor de la Corona británica. A través de sus memorias tituladas Swan Song: Diana, My Sister —publicadas por entregas en el periódico The Daily Mail antes de su distribución global—, el conde Charles Spencer compartió conversaciones inéditas que habría mantenido con la princesa durante una comida familiar.

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Según la reconstrucción del aristócrata, en ese encuentro su hermana le comunicó de manera drástica la decisión de romper su vínculo matrimonial. "Charles, voy a divorciarme", habría manifestado Diana antes de añadir la frase que motiva la controversia: "Pero, Charles, mi marido está enamorado de su valet". Dicha aseveración forma parte del testimonio personal del autor y no cuenta con verificación independiente.

¿Qué reveló el conde Charles Spencer en su libro de memorias?

El conde Spencer, quien residía en Sudáfrica al momento del fatídico accidente vial en París, repasó también los ríspidos intercambios que sostuvo con la Casa Real durante la organización de las honras fúnebres. De acuerdo con sus escritos, la institución rechazó una petición musical para la ceremonia argumentando que "no se puede interpretar ninguna parte de un réquiem en un funeral de la Iglesia de Inglaterra".

¿Cómo fue la fuerte discusión entre Carlos III y el hermano de Lady Di?

En otro apartado del texto, Spencer detalla una discusión telefónica con el entonces príncipe de Gales posterior al fallecimiento de Diana:

Actitud percibida: Describió al heredero al trono como "eufórico, como alguien que ha ganado la lotería" .

Supuesta declaración: Le atribuyó a Carlos III la frase "¡Ten por seguro que la olvidaremos bien pronto!", presentada en la obra como un dicho vertido en el calor de la disputa.

El conde Spencer reconstruyó en sus memorias una conversación privada con Diana.

La contundente respuesta del Palacio y la reacción del príncipe Harry

Frente a la difusión del contenido editorial, las autoridades del Palacio emitieron un breve comunicado institucional marcando distancia de los pasajes relatados por el familiar de la difunta princesa: "Si bien por norma general no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor de la pérdida de un hermano puede nublar la razón...", expresaron desde la sede monárquica.

Por su parte, trascendió que el príncipe Harry estaba al tanto del desarrollo del manuscrito elaborado por su tío materno, aunque aclaró que no había leído el texto de forma previa a su divulgación pública.