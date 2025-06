¿Cuál es la manera correcta de cortar la pizza?

Cómo se corta una pizza

Una de las comidas que tantos adeptos tiene dentro de la gastronomía de la Argentina es la pizza, ya que dispone de una serie de secretos que se relacionan hasta con el tipo de corte a realizar y los instrumentos a usar para separar las porciones. La tradición señala el uso de cubiertos, pero lo recomendable es que se necesitan otros objetos. Algo que despierta varios comentarios.

Al momento de servir este alimento, lo más usado en los hogares como en distintos locales de comida es un tenedor para sostener y un cuchillo que permita llevar a cabo las divisiones. Sin embargo, no es tan efectivo porque demanda el uso de más fuerza de lo normal y puede que cada uno de los trazos no sean limpios. Esto último obligaría a realizar un nuevo trabajo. También la cantidad de porciones influye bastante y en cómo se dividirá.

"Corta la pizza tan agresivo", expresaron desde el canal Lionfield, dos personas que se dedican a difundir recetas de cocina vinculada a la gastronomía italiana. En el video, se puede apreciar que reaccionan a una persona que hace una gran cantidad de trazos irregulares. Lo que da como resultado que haya porciones pequeñas, grandes y medianas sin ningún tipo de relación.

En lo que respecta a las porciones, se aconseja que una pizza pequeña debe tener entre 6 y 8, la mediana no debe superar las 10 y las grandes con 12 cortes está más que bien. Esto se encuentra pensado para que cada uno de los presentes pueda tomar un pedazo que le permita alimentarse de manera suficiente, además de que quede resto para los demás presentes en la reunión.

¿Qué instrumentos usar para cortar pizza?

El tenedor y el cuchillo son dos elementos que deben quedar vetados, debido a que los profesionales de la cocina señalan que no ofrecen un corte perfecto. Al punto que pueden provocar que la maza no quede separada del todo o que se produzca una intervención no deseada sobre la salsa, el queso y cualquier otro ingrediente que forme parte de la pizza.

Es por ello que en primer lugar se recomienda comprar un corta pizzas, que se puede conseguir en cualquier bazar. Se trata de un instrumento con el filo adecuado, fácil de maniobrar y que permite cortes con una gran precisión. Hay de diversos tamaños para ajustarse al tipo de pizza que se consuma. Por otro lado, el uso de tijeras de cocina es uno bastante popular y surgido, debido a que disponen de una intervención más limpia.

Aunque este último instrumento solo es recomendado para pizzas que son finitas, que no tienen gran cantidad de ingredientes y que se encuentran recién salidas del horno. El detalle de la temperatura es clave porque a medida que la masa se enfría adquiere cierta dureza que obliga al uso de un corta pizzas o de un cuchillo con filo liso para así poder obtener las porciones que se desean.