¿Cómo afecta al comportamiento de los perros dormir con sus amos en la misma cama?

¿Se puede dejar a los perros dormir en la cama?

Una de las mascotas que mayor trato privilegiado reciben en su día a día son los perros que son receptores de determinados cuidados para que lleven un vida más agradable. Aunque algunos comentarios señalan que deben ser más independientes y no deben recibir privilegios, como no dejarlos subir a la cama, para que su comportamiento no se vea alterado.

Los perros al compartir gran tiempo con las personas desarrollan una serie de actitudes que a veces pueden generar cierta sorpresa y se transformen en virales en las redes sociales. Se trata de comportamientos que no son típicos de la especie y que en muchas oportunidades cambian su manera de vivir. Uno de ellos es que descansen en la comodidad de la cama durante sus horas de sueño.

"Hay muchos mitos. Hay un estudio que hicieron en Inglaterra que muestra que el 80% de los perros que tienen la posibilidad de elegir de dormir en la cama o no, estos eligen estar acompañados. La realidad es que no. No es una causa o un factor que se vayan a desarrollar problemas de comportamiento", expresó Juan Manuel Liquindoli, que se desempeña como adiestrador canino, en Boing 97.3.

Sin embargo, desde Filosofía Animal le lanzan una advertencia a las personas para que consideren al momento de compartir la comodidad de la cama con su mascota. "Recomendamos que el perro no duerma en la cama en caso en donde tienen problemas de agresividad para proteger recursos", señalaron. Esto puede quedar muy claro cuando el animal se altera y se pone en guardia si alguien pasa cerca de su plato.

Alerta: cada cuánto hay que bañar a los perros para que vivan más, según expertos

La limpieza de los perros es un elemento fundamental para que estos puedan librarse de ciertas impurezas, como garrapatas y pulgas que se encuentran adheridas a su piel, pero los expertos señalan que es un proceso que se debe realizar cada cierta cantidad de tiempo. No es aconsejable que pase mucho sin bañarse, sin embargo tampoco es necesario que se desarrolle de manera frecuente.

Los estudios indican que un perro necesita un baño cada cuatro o seis semanas. Antes no, debido a que se estarán eliminando aceites naturales que protegen a su piel y así dar con el desarrollo de problemas dermatológicos. Mientras que no someterlos a un proceso de limpieza va a provocar que el animal comience a adquirir un determinado mal olor, además presentar de infecciones cutáneas.

Consejos para que no sufran el calor

Para ayudar a los perros a que no sufran tanto el calor hay que evitar que no tengan contacto con el sol durante las 10 y 17 horas, ya que su intensidad es bastante. Además, hay que ofrecerles agua fresca en varios momentos y que la misma no se caliente por la presencia de los rayos solares. También es necesario pasarles un paño fresco en la zona del abdomen y en las axilas.