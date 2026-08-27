A sus 60 años, Nicole Kidman sigue luciendo una melena larga, brillante y aparentemente fuerte, a pesar de haber sometido su pelo durante años a coloraciones y tratamientos de alisado. Detrás de todo eso, además de productos caros, hay un gesto de cuidado que su peluquero, Adir Abergel, considera fundamental y que cualquiera lo puede hacer.

Se trata de incorporar un aceite reparador a la rutina capilar. El estilista, que también trabaja con actrices como Charlize Theron y Sandra Bullock, señaló que este tipo de producto puede ayudar a mantener la fibra capilar hidratada, controlar el encrespamiento y prevenir la rotura, especialmente cuando el cabello está expuesto de manera frecuente al calor, las coloraciones o las agresiones externas. Cualquier aceite para el cabello es válido y se consiguen fácilmente en supermercados o farmacias.

El secreto de un cabello fuerte está en el aceite capilar

Según Abergel, utilizar un aceite como tratamiento sin aclarado puede convertirse en uno de los últimos pasos de una rutina destinada a conservar el cabello sano y brillante. El peluquero destaca que el producto que recomienda "proporciona una nutrición ligera, un brillo increíble y un acabado saludable y además ayuda a reparar el daño desde el interior a la vez que controla el encrespamiento y los cabellos rebeldes sin apelmazar el cabello".

Cómo aplicar el aceite para conseguir una melena más fuerte

La clave no está en utilizar grandes cantidades de producto, sino en aplicarlo correctamente. Para el cuidado diario, la recomendación es distribuir dos o tres gotas de aceite desde medios hasta las puntas, preferentemente sobre el cabello ligeramente húmedo antes del secado. De esta manera, el producto puede ayudar a controlar el frizz, aportar brillo y reducir la fricción que puede favorecer la rotura.

Cuando el cabello está especialmente seco o dañado, también puede utilizarse como tratamiento previo al lavado. En ese caso, se aplica de medios a puntas y se deja actuar durante un período que puede ir desde unos 30 minutos hasta toda la noche, siempre teniendo en cuenta las indicaciones específicas de la fórmula.

Por qué ayuda a prevenir la rotura

El aceite no puede reparar de forma permanente unas puntas abiertas ni solucionar por sí solo un problema de caída o falta de densidad. Su principal beneficio está en mejorar el estado de la fibra y ayudar a protegerla frente a determinadas agresiones. La especialista en salud capilar Lara Fernández considera que los aceites "son un excelente aliado dentro de una rutina de cuidado bien planteada.

Estos aceites aportan nutrición, brillo, ayudan a controlar el encrespamiento, protegen la fibra capilar y mejoran el aspecto del cabello sin necesidad de apelmazarlo cuando se utilizan correctamente". En este sentido, mantener la fibra en buenas condiciones puede reducir la rotura y permitir que el cabello conserve su longitud durante más tiempo.

Una rutina personalizada es más importante que cualquier producto

El cuidado de una melena madura no debería depender de un único producto. La salud del cabello también está relacionada con el estado del cuero cabelludo, los tratamientos químicos a los que se somete, el uso de herramientas de calor y los hábitos de cuidado. Como explica Lara Fernández, "es importante entender que la salud de una melena no depende de un único producto. Un cabello realmente sano es el resultado de un diagnóstico profesional, un cuero cabelludo equilibrado, tratamientos adaptados a las necesidades de cada persona y unos hábitos de cuidado constantes".