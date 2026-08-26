Varios peluqueros coinciden: "Para controlar el frizz en melenas maduras expuestas a la humedad .no alcanza con sérums o aceites"

Con el paso de los años es natural que se modifique la estructura del cabello y que esto lo vuelva más vulnerable al frizz y al encrespamiento, especialmente cuando la humedad ambiental aumenta. La fibra capilar pierde parte de sus lípidos y elasticidad, mientras que la cutícula se vuelve más fina y porosa, facilitando la absorción de agua y haciendo que el frizz sea más difícil de controlar.

“Con el paso de los años, el cabello pierde parte de sus lípidos y elasticidad, la cutícula se vuelve más vulnerable y, en ambientes húmedos, absorbe agua con mayor facilidad”, explica Miguel Bling, peluquero embajador de L'Oréal Professionnel y director de You Glow Salon, en diálogo con CLARA. Por esta razón, varios expertos coinciden en que usar sérums y aceites no es suficiente para proteger al pelo en estas situaciones.

Cómo cuidar al cabello maduro del frizz y el encrespamiento.

Aunque los sérums y aceites pueden aportar brillo y dejar el cabello más pulido, los especialistas coinciden en que no deberían ser la única estrategia. “Para controlar el frizz en melenas maduras expuestas a la humedad no alcanza con sérums o aceites, también es importante apostar por fórmulas que ayuden a proteger la fibra capilar", dice el experto.

Beatriz Mariño, experta colorista y embajadora de L'Oréal Professionnel, recomienda apostar por productos que protejan la fibra y controlen el frizz sin eliminar el movimiento natural del cabello. El objetivo ya no es conseguir un pelo completamente rígido y liso, sino una melena flexible, manejable y saludable.

Una rutina de lavado más suave, la clave para proteger al pelo del frizz

El cuidado comienza desde el lavado. Los especialistas recomiendan evitar fórmulas demasiado agresivas y optar por champús suaves que no eliminen en exceso los aceites naturales del cabello. También es importante aplicar el champú principalmente en el cuero cabelludo y evitar frotar los largos. Al salir de la ducha, una toalla de microfibra puede reducir la fricción y ayudar a preservar la cutícula. Para retirar el agua, lo ideal es presionar suavemente en lugar de frotar.

Cuando el frizz es persistente, los tratamientos profesionales pueden ayudar a mejorar el comportamiento del cabello frente a la humedad. Algunos trabajan con ingredientes como la queratina hidrolizada, que ayuda a rellenar irregularidades de la superficie y a conseguir una fibra más uniforme. “Mi consejo es preparar el cabello antes de las vacaciones, igual que protegemos la piel antes de exponernos al sol”, recomienda Miguel Bling.

Para el mantenimiento diario, el protector térmico, los sérums ligeros y unas gotas de aceite en las puntas pueden ayudar a mantener el acabado. Por la noche, las fundas o gorros de seda reducen la fricción. En síntesis, controlar el encrespamiento no consiste únicamente en cubrir el cabello con aceites: la clave está en limpiar suavemente, proteger, reparar y sellar la fibra para que pueda enfrentarse mejor a la humedad.