El drama que arrasa en Netflix tras su estreno: un experto en cine cuenta por qué hay que verlo

Ya está disponible la tercera temporada de La Diplomática en Netflix.

Se estrenó la tercera temporada de una serie de drama que tiene atrapados a miles de usuarios de Netflix y el influencer Javi Ponzo contó por qué hay que verla. El experto en cine reveló de qué va esta entrega, a la que definió como el nuevo House of Cards de la N roja.

La serie en cuestión es La Diplomática, una ficción estadounidense de suspenso político creada por Debora Cahn. Cuenta con tres temporadas, compuestas por ocho, seis y ocho episodios respectivamente, y tiene como protagonista a Keri Russell. La primera temporada de La Diplomática fue estrenada el 20 de abril de 2023, a través de Netflix.

Cómo es la temporada 3 de La Diplomática

"La Diplomática estrenó su temporada 3 en Netflix y wow, la verdad, me encantó. Como digo en el reel, es una entrega mucho más íntima con respecto a los personajes y un tanto política, obvio, pero me gustó conocerlos a ellos en profundidad ante una situación que nadie se esperaba. La serie ya tiene confirmada su temporada 4… y menos mal, porque el final te deja pidiendo más", escribió Javi Ponzo en el pie de foto de su posteo.

El experto en cine relató desde su perspectiva la historia de esta temporada y sostuvo: "Sinopsis: la trama gira en torno a la nueva presidenta Grace Penn, quien asume el cargo tras la muerte del presidente, posiblemente relacionada con Hal, el esposo de Kate. Kate, a pesar de haber acusado a Penn de un complot terrorista, debe lidiar con una compleja situación de poder mientras su matrimonio con Hal también se encuentra en crisis y su relación con Austin Dennison se tensa. La temporada se centra tanto en la geopolítica como en las tensiones íntimas entre los personajes, con la posibilidad de que Kate se convierta en la próxima vicepresidenta, lo que pondría en jaque su integridad y su relación".

La Diplomática.

Elenco completo de La Diplomática, disponible en Netflix