Patricia Vera, entrenadora: "A partir de los 65 años, no se gana músculo simplemente repitiendo ejercicios"

A medida que pasan los años, mantener la masa muscular se vuelve cada vez más importante para gozar de una buena salud. Particularmente a partir de los 65, el entrenamiento de fuerza adquiere especial importancia para conservar la movilidad, mejorar el equilibrio y seguir realizando actividades cotidianas sin depender de otras personas.

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Sin embargo, para conseguir resultados no alcanza con repetir una rutina, es necesario adaptar los ejercicios y aumentar progresivamente su dificultad. La entrenadora Patricia Vera, especialista en acondicionamiento físico de la mujer y vinculada a Malagaentrena, explicó en una entrevista con Telva que "no se gana músculo simplemente repitiendo ejercicios; se gana proporcionando un estímulo suficiente y permitiendo que el cuerpo se adapte".

Cómo practicar ejercicio físico a partir de los 65, según expertos.

Qué partes del cuerpo conviene trabajar más a los 65

Según la experta, cuando un movimiento deja de representar un desafío, puede ser necesario incorporar más peso, elegir una variante más exigente o modificar el volumen de entrenamiento para continuar desarrollando fuerza. Vera destaca que si bien es importante trabajar todo el cuerpo, las piernas y los glúteos merecen especial atención a medida que pasan los años.

"Yo no elegiría una única zona del cuerpo para tener más masa muscular porque necesitamos conservar una musculatura fuerte y equilibrada en todo el cuerpo. Pero si hablamos de autonomía, envejecimiento saludable y calidad de vida, daría una importancia especial a las piernas y los glúteos", señaló la entrenadora. Estos grupos musculares intervienen en movimientos cotidianos como caminar, levantarse de una silla, subir escaleras y mantener la estabilidad al desplazarse. Por eso, fortalecerlos puede ayudar a conservar la capacidad de realizar actividades que forman parte de la vida diaria.

Qué ejercicios recomiendan

Entre los ejercicios que recomienda la especialista se encuentran las sentadillas, los step-ups (subidas a un escalón), las zancadas adaptadas y los movimientos de bisagra de cadera. También considera importante trabajar la espalda, el pecho, los hombros, los brazos y la musculatura abdominal para conseguir un desarrollo equilibrado. "Imagina que tienes 65 años y quieres seguir viajando, haciendo senderismo, subiendo escaleras o jugando con tus nietos. Necesitas fuerza en cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y gemelos", explicó Vera.

Las tres claves para ganar músculo con el paso de los años

Para desarrollar masa muscular, la entrenadora identifica tres pilares fundamentales: un entrenamiento de fuerza adecuado, una alimentación suficiente y una buena recuperación. Es fundamental el entrenamiento progresivo (es decir, ir subiendo las cargas de peso y la dificultad a medida que vas ganando práctica), así como alimentarse con las suficientes proteínas y carbohidratos. Por último, el descanso y la recuperación también son fundamentales. "El músculo no se construye solamente durante el entrenamiento, sino también mientras nos recuperamos de él", recordó la especialista.

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La edad no es una excusa para dejar de entrenar

Para Vera, el paso de los años no significa renunciar al ejercicio, sino ajustar las rutinas a las capacidades y necesidades individuales. La intensidad, las cargas y los movimientos deben adaptarse a la condición física de cada persona, especialmente cuando existen lesiones o limitaciones de movilidad. El objetivo es conservar la fuerza necesaria para seguir viajando, cargar objetos, subir escaleras y disfrutar de las actividades cotidianas con autonomía. Todo esto se puede lograr con constancia, una progresión adecuada, una buena alimentación y un buen descanso.