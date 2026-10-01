Traumatólogos lo confirman: "Mujeres de 60, 70 u 80 años pueden mejorar su fuerza y su movilidad con este entrenamiento".

A medida que pasan los años, mantener la masa muscular se vuelve cada vez más importante para conservar la movilidad y la autonomía. Aunque muchas personas creen que después de cierta edad ya es demasiado tarde para empezar a entrenar, los expertos aseguran nunca es tarde para empezar a entrenar y que hacerlo tiene enormes beneficios.

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"Incluso personas de 60, 70 u 80 años pueden mejorar significativamente su fuerza y su capacidad funcional con un entrenamiento correctamente adaptado. No importa tanto la edad que tengamos como empezar a trabajar hoy para conservar nuestra movilidad de mañana. El músculo que construimos hoy es parte de la independencia que tendremos mañana", señala el traumatólogo Óscar Ares en CLARA.

El ejercicio físico que recomiendan hacer a los 60, 70 u 80 años.

La fuerza es clave para conservar la movilidad

El músculo cumple un papel fundamental en actividades cotidianas que muchas veces damos por sentadas, como levantarnos de una silla, subir escaleras o caminar con seguridad. Por eso, trabajar la fuerza no tiene únicamente un objetivo estético o deportivo, sino que también permite preservar la capacidad de desenvolverse de manera independiente.

"Necesitamos músculo para levantarnos, subir escaleras y caminar con seguridad", explica Ares. El especialista también marca una diferencia importante entre mantenerse activo y entrenar específicamente la fuerza: "Caminar es extraordinariamente saludable, pero caminar no es entrenar fuerza".

Nunca es demasiado tarde para empezar

Uno de los puntos centrales es que no hace falta haber entrenado durante toda la vida para obtener beneficios. A partir de los 40 o 50 años, el trabajo de fuerza adquiere todavía más importancia porque resulta progresivamente más difícil conservar la masa y la calidad muscular si no existe un estímulo que las mantenga. "A partir de los 40-50 años empieza a adquirir todavía más importancia trabajar la fuerza, porque progresivamente resulta más difícil mantener la masa y la calidad muscular si no la estimulamos", señala el traumatólogo.

Pero empezar a entrenar a los 60, 70 u 80 no significa intentar levantar grandes cantidades de peso ni copiar las rutinas de otras personas. La propuesta debe adaptarse a las características y capacidades de cada uno. "Lo que debemos hacer es adaptar la carga, seleccionar correctamente los ejercicios y progresar poco a poco. El ejercicio debe suponer esfuerzo, pero no sufrimiento", indica Ares.

El ejercicio físico que recomiendan hacer a los 60, 70 u 80 años.

El músculo funciona como una reserva para el futuro

Además de facilitar los movimientos cotidianos, contar con una buena reserva muscular puede ser especialmente útil cuando aparecen situaciones que obligan al organismo a enfrentarse a un esfuerzo adicional, como una enfermedad, una operación o un período de inmovilización.

"Me gusta decir que el músculo es una especie de seguro de vida funcional. Cuanta mayor reserva muscular tengamos, mejor podremos afrontar una enfermedad, una operación o un periodo de inmovilización y más posibilidades tendremos de mantener nuestra autonomía", explica Ares. Por eso, el objetivo no debería ser entrenar únicamente para conseguir más fuerza hoy, sino construir una reserva que permita mantener la movilidad durante más tiempo.

Una estrategia sostenible puede incluir dos o tres sesiones semanales de fuerza, combinadas con ejercicio cardiovascular y movimiento cotidiano durante el resto de la semana. La edad no tiene por qué convertirse en una barrera para empezar. Con ejercicios correctamente seleccionados, cargas adaptadas y una progresión gradual, hasta las personas que nunca en sus vidas entrenaron pueden trabajar para conservar su fuerza y movilidad.