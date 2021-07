El inesperado apoyo de un ex campeón del mundo a Bullrich: "La futura presidenta"

El ex campeón del mundo en 1978 Daniel Bertoni le brindó su apoyo a Patricia Bullrich de cara a las elecciones presidenciales del 2023. En el trasfondo de esta unión está la histórica pelea de la presidenta del PRO con los Moyano.

Patricia Bullrich recibió el inesperado apoyo del ex futbolista Daniel Bertoni

Si bien recién arrancó la campaña para las elecciones 2021, la oposición ya está pensando en las presidenciales del 2023. Patricia Bullrich no formará parte de ninguna lista de Juntos por el Cambio para este año pero también confirmó que recorrerá el país para acompañar a los candidatos de su espacio de cara a las elecciones presidenciales del 2023, su mayor anhelo. En su cuenta de Twitter, la presidenta del PRO recibió un inesperado apoyo por parte de Daniel Bertoni, uno de los campeones del mundo en 1978: "Acá estoy con Patricia, la futura presidenta de los argentinos. Por eso quiero estar con ella y apoyarla en todo".

El cierre de listas para las elecciones 2021 generó internas tanto en Juntos por el Cambio como dentro del mismo PRO. Es que la presidenta del partido que tiene a Mauricio Macri como principal figura quería encabezar la lista en Capital Federal, lugar que finalmente quedó en manos de María Eugenia Vidal. Distintas personalidades del macrismo se mostraron muy molestos con que Bullrich quedara fuera de las listas y calificaron a la ex Gobernadora de "traidora". Pero consciente de que el ala más dura de la oposición la acompaña, Bullrich aseguró que acompañará a los candidatos del espacio en todo el país.

Con una publicación en su cuenta de Twitter, la ex Ministra de Seguridad del macrismo reveló un sorpresivo apoyo del ex futbolista Daniel Bertoni. En el video que subió Bullrich, el ex campeón del mundo en 1978 la califica como la "futura presidenta de los argentinos", asegura que estará con "Patricia" y la apoyará en todo. Sin poder contener la sonrisa, Bullrich cuenta que Bertoni es su ídolo y que siempre lo siguió "en el fútbol". Detrás de este apoyo se encuentra la rivalidad que sostienen ambos con los Moyano, quienes hoy comandan los designios de Independiente de Avellaneda.

"Bienvenido Daniel Bertoni, uno de los ídolos del fútbol argentino. Campeón del Mundo con la selección en 1978 y varias veces con Independiente. Un grande que sabe trabajar en equipos ganadores y que es testimonio de fuerza y ejemplo para muchos de nosotros. ¡Gracias por tu apoyo!", escribió la presidenta del PRO para acompañar el video con el sorpresivo apoyo de Bertoni.

Curiosidades del video que compartió Patricia Bullrich

Dos detalles llamativos del video que compartió Patricia Bullrich es que en un momento mencionan a Bertoni como campeón del mundo en 1978 y se ve una imagen del jugador vistiendo la camiseta argentina pero en 1982. Mientras que por otro lado, al final de la grabación, hay imágenes del gol que el futbolista hizo en la final contra Holanda disputada hace 43 años pero el relato que se oye de fondo no es argentino sino inglés.