La revelación de Pampita: "Hay una fantasía mediática sobre nuestra familia"

La modelo y conductora abrió su corazón y habló sobre la relación que mantiene con Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos.

La modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain se sinceró con Rodrigo Lussich y habló sobre la verdadera relación que mantiene con Benjamín Vicuña luego de una separación escandalosa. A su vez, la conductora de Pampita Online reveló los detalles del contrato con su expareja por su aparición y la de sus hijos en común en el reality sobre el nacimiento de la beba de Pampita.

Desde el living de su casa, en un mano a mano con Rodrigo Lussich para Intrusos en el Espectáculo, la modelo explicó sin filtros: "Ustedes (la prensa) están descubriendo la armonía recién ahora, pero fue una elección desde un primer momento, priorizar a los chicos y llevarnos bien". "Había que criar chicos muy chicos además", precisó Ardohain sobre la crianza de Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio (6).

"Pampita" se refirió al encuentro "inesperado" entre su expareja junto a sus hijos con Eugenia "La China" Suárez y Roberto García Moritán, el marido de la jurado de Showmatch en el homenaje que le hicieron a Blanca en el día que hubiera cumplido 15 años. En la postal del evento que tanto llamó la atención de los medios, están los padres de la niña abrazados, Pampita embarazada de su beba y Vicuña con Amancio en brazos.

"Hay una fantasía mediática con respecto a nuestra familia y la verdad es que nosotros tampoco nos exponemos mucho para demostrar lo contrario porque pensábamos que es algo íntimo", disparó la modelo. "En un momento se dijeron tantas cosas, y se seguían diciendo a través de los años, que preferimos que paren porque no era así, no era sano para nuestros hijos. Es una familia en la que tiene que reinar el amor y se lo tenemos que enseñar los grandes a los chicos. Y se lo demostramos con el ejemplo", detalló.

Los detalles de Pampita sobre su reality y la aparición de Benjamín Vicuña

“El reality es prácticamente todo mío con lo que me lleva el día, participan muy poquito mis hijos porque obviamente mi faceta de mamá está muy presente, pero no es algo que ellos estén muy expuestos. Robert también participa acompañándome en ir a buscarme a Showmatch o esas cosas, pero no son los protagonistas”, detalló la modelo mientras se prepara para el lanzamiento del reality show que girará en torno a cómo lleva la vida antes de dar a luz a su hija con Roberto García Moritán.

Luego Lussich le preguntó si Benjamín Vicuña aparecerá y la modelo respondió: “No, no sé por qué inventaron que aparecía. Tuvimos una charla por el bienestar de los chicos ‘voy a hacer esto, cómo lo hacemos, cómo los protegemos a los chicos para que ellos estén cómodos’”. “Hicimos un modelo de contrato para que los chicos estén muy cuidados, no se sientan invadidos, porque esta profesión la elegí yo pero ellos en definitiva no tienen nada que ver”, precisó.