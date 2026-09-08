Pablo Lescano lanzó los alfajores de Damas Gratis: cuánto cuestan y dónde conseguirlos

Pablo Lescano sorprendió con una nueva incursión comercial alejada de los escenarios. El líder de Damas Gratis lanzó ATR, “A Todo Relleno”, una línea de alfajores que toma la popular expresión “A Todo Ritmo” asociada al músico y la transforma en el nombre de un producto gastronómico.

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El lanzamiento tuvo una presentación acorde al estilo del cantante, Lescano apareció en un colectivo de línea ofreciendo los alfajores a los pasajeros, en una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Cómo son los alfajores ATR de Damas Gratis

La primera presentación de ATR llega en cajas de 12 alfajores de 80 gramos cada uno. El paquete combina dos versiones: una alternativa blanca, rellena con dulce de leche y cubierta con chocolate blanco, y otra negra, también con dulce de leche, pero con cobertura de chocolate semiamargo.

Lescano apareció en un colectivo de línea ofreciendo los alfajores a los pasajeros.

El packaging busca mantener una conexión directa con el universo de Lescano. Los envoltorios llevan el logo de ATR, la firma de “Pablito” y una ilustración del músico junto a su teclado. Además del atractivo gastronómico, el producto funciona como una extensión de la identidad que el cantante construyó alrededor de la expresión ATR.

La caja de 12 unidades tiene un precio de $18.000, según el valor publicado por la tienda oficial de ATR y consignado por distintos medios que cubrieron el lanzamiento. Esto significa que, tomando el precio de la caja como referencia, cada alfajor cuesta alrededor de $1.500. El precio corresponde a la presentación cerrada de 12 unidades, por lo que puede variar si el producto se adquiere individualmente en un kiosco o comercio.

Dónde se consiguen los alfajores de Damas Gratis

Una de las alternativas para comprar los alfajores es la tienda online de ATR Damas Gratis, donde actualmente figura la caja de 12 unidades a $18.000. También comenzaron a distribuirse en kioscos. Según información difundida tras el lanzamiento, el producto está disponible en 365 kioscos argentinos, mientras que la marca también promociona su comercialización a través de Instagram.

Otra vía de compra es la empresa elaboradora, que ofrece pedidos minoristas de una caja de 12 unidades y opciones mayoristas. En este último caso, se informa un mínimo de 10 cajas.

El lanzamiento representa una nueva expansión de la marca ATR, que hasta ahora estaba fuertemente vinculada al merchandising y al universo musical de Pablo Lescano. La jugada aprovecha una expresión que forma parte del lenguaje cotidiano del artista y la convierte en una marca gastronómica. Así, “A Todo Ritmo” pasa a ser “A Todo Relleno”, con el dulce de leche como protagonista.