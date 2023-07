Pablo Lescano reveló su secreto mejor guardado: "Nunca"

El líder de Damas Gratis contó cómo fue el momento en el que escribió las canciones que lo catapultaron a la fama. La banda de cumbia agotó dos Luna Park y anunció un tercer show.

Pablo Lescano es uno de los máximos exponentes de la cumbia villera. Con tan solo doce años, con ayuda de su padre, se compró un teclado y empezó su camino en la música. Integró diferentes agrupaciones, pero no tuvo algo de fama hasta que se incorporó a Amar Azul. Y antes de ser la figura que hoy llena estadios con Damas Gratis, debió superar una gran prueba.

Su pesadilla llegó a sus 21 años, luego de haber lanzado el disco debut de su primera banda: Flor de Piedra. "Tenía una moto, y la tenía en la casa de un amigo. Yo tenía que hacer unas cosas y la fui a buscar; fui en la moto, él me la traía en un remís, y se largó a llover. Y cuando volvía me pegué un palo: choqué contra un auto, sin seguro, nada", contó Pablo hace algunos años.

El accidente le provocó fracturas en ambas piernas y quedó postrado en una cama durante ocho meses. Sin embargo, el cantante no bajó los brazos y siguió con su sueño de triunfar en la música: "En ese tiempo hice las canciones del segundo disco de Flor de Piedra, y las canciones de Damas Gratis. Me acuerdo que iba a grabar en sillas de ruedas a Damas Gratis y ahí es donde me encontré con la puerta del estudio y con el tema de probar, de cantar y esas cosas".

"Yo nunca había cantado; tocaba los teclados, producía, tenía noción de lo que era producir, pero no cantaba", contó, en diálogo con Infobae, al recordar los inicios de la banda que llena estadio y boliches cada vez que tocan. "Hoy por hoy podemos tocar en lugares donde antes era impensado o donde antes había un prejuicio. Damas Gratis pasó esa barrera, y ahora es un grupo popular argentino", remarcó y recordó que por mucho tiempo no podía ir a la televisión por las letras de sus canciones.

Pablo Lescano en el Luna Park: entradas para ver a Damas Gratis

Damas Gratis, la banda liderada por Pablo Lescano, agotó los dos shows que dará el 7 y 9 de diciembre en el Luna Park. Las entradas salieron a la ventas el pasado 12 de junio y rápidamente se agotaron. Pero en las últimas horas, el cantante hizo un anuncio que ilusiona a las fanáticos que se quedaron sin sus tickets.

"La tercera es la vencida. No te duermas que el 4 de agosto a las 12 del mediodía salen las entradas para el #8D Diciembre en el @lunaparkstadium", informó Lescano, a través de su cuenta de Instagram. Además, este nuevo concierto incluirá una ubicación ultra vip y habrá un sorteo para ver el show del escenario.