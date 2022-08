Dany Lescano contó la verdad sobre su pelea con Pablo Lescano: "Te lo digo"

El mítico cantante de Flor de Piedra decidió hablar sobre su distanciamiento de Pablito Lescano. En diálogo con El Destape, Dany Lescano fue contundente.

Dany Lescano decidió contar su verdad sobre el famoso alejamiento de Pablo Lescano. Ambos fueron socios y generaron un vínculo muy estrecho a comienzos de los 2000, cuando el grupo Flor de Piedra saltó a la fama y pegó varios hits que continúan sonando hasta el día de hoy.

Consultado por El Destape sobre las razones de su pelea con Pablo Lescano, Dany afirmó: "Te digo la verdad: no sé por qué nos distanciamos. Hasta el día de hoy no lo sé". Cabe destacar que, aunque ambos tienen el mismo apellido y también residen en las zonas aledañas a Tigre, no tienen ningún parentezco en común.

El cantante (ahora) solista también se expresó sobre la actualidad argentina y defendió a Cristina Kirchner en medio de las operaciones opositoras para encarcelarla. A su vez, criticó la represión de la Policía de la Ciudad en el domicilio de la vicepresidenta y aseguró que Mauricio Macri "no sabe ni leer".

Dany Lescano bancó a Cristina, le pegó a Larreta y destrozó a Macri

Dany Lescano es la voz inconfundible que adquirió gran parte de su fama al frente de Flor de Piedra. Si bien no duró mucho, este grupo musical marcó un antes y un después por cantar contra el poder hegemónico y ponerse del lado del pueblo. Siendo un pionero de la cumbia villera y declarándose "peronista hasta la muerte", el artista bancó a Cristina Kirchner en medio de la represión que sufrieron sus seguidores en Recoleta. También, le pegó a Larreta y destrozó a Mauricio Macri.

Manifestándose contra el vallado en la casa de Cristina Kirchner y la intervención de la Policía de la Ciudad para que los seguidores de la vicepresidenta no puedan expresar su apoyo con normalidad, el excantante de Flor de Piedra aseguró: "Cristina es Cristina, es una mujer muy inteligente. Me parece que no van a poder meterla presa".

-¿Por qué pensás que no van a poder encarcelar a Cristina pese a las operaciones?

-Porque el macrismo armó muchas causas. Vos sabés bien. Todas las causas que armó antes, las armaba y te volteaba. Yo creo que no van a pioder meterla presa, la gente la quiere mucho, la ama mucho. Tienen que entender del otro lado que la gente está pacífica, y la Policía de la Ciudad empieza a hacer quilombo para después echarle la culpa a la gente.

-Claramente estás de la vereda opuesta al macrismo.

-No, quieren poder nada más. A los del otro lado no les importa un carajo vos, yo, la gente pobre. No les importa nada. Macri no sabe ni hablar, ¿cuándo pisó barro? ¿Cuándo anduvo por calle de tierra? Nunca anduvo por las villas. Yo a Macri le diría: "Andá a la casa de tu madre". Yo soy peronista a muerte, los que me odian están del otro lado.