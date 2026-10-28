Ñoquis del 29 en un restaurante peronista de CABA: dónde queda "La Capitana"

Ubicado en el corazón del barrio porteño de Almagro, más precisamente en Guardia Vieja 4446, se encuentra La Capitana, un bodegón y vermutería que rinde homenaje permanente a Eva Perón, al primer peronismo y a la atmósfera cultural y social de la Buenos Aires de las décadas del 40 y 50. Este espacio gastronómico es un punto de encuentro para los amantes del buen comer, y también un viaje en el tiempo que combina la nostalgia de las épocas, con los sabores más auténticos de la cocina tradicional argentina.

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Con su ambientación de época, luces cálidas y acordes de tangos y boleros que flotan en el aire, el local invita a porteños y visitantes a sumergirse en una experiencia multisensorial donde la memoria y la identidad nacional se sirven directamente en la mesa.

El ritual de los ñoquis del 29 en "La Capitana"

En la cultura culinaria de Argentina, el vigésimo noveno día de cada mes tiene un significado casi místico: es el día de los ñoquis. Esta tradición, arraigada en muchas familias del país, evoca la costumbre de comer esta pasta antes de fin de mes, cuando los bolsillos suelen estar vacíos, y dejar una moneda debajo del plato para atraer prosperidad y fortuna. La Capitana adopta este ritual con un sello propio y artesanal.

Para la ocasión, la cocina elabora desde cero una masa suave a base de papas especialmente seleccionadas, harina y huevo, logrando una textura delicada que se deshace en el paladar. Los comensales pueden disfrutar de esta delicia acompañada de clásicas salsas como el fileto, blanca o un reconfortante estofado de osobuco. Según la disponibilidad de la jornada, también se suman tentadoras variantes como la boloñesa, la parisienne o la scarparo, convirtiendo cada encuentro en una celebración de los sabores caseros y reconfortantes de nuestra tierra.

Salón de La Capitana, en Almagro. (Crédito de foto: La Capitana)

Historia, identidad y sabores del bodegón