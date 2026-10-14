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Gastronomía

Qué es el "Pulled pork": 3 lugares de Buenos Aires donde se come lo mejor de este plato

Un platillo único y de cocción lenta, con un sabor que vale la espera y preparación. Dónde comer "pulled pork" en Buenos Aires.

14 de octubre, 2026 | 14.45
Tacos de pulled pork.

El pulled pork es una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía estadounidense que ha conquistado el paladar porteño. Traducido literalmente como «cerdo desmechado», se elabora tradicionalmente a partir de la bondiola, un corte jugoso con la cantidad justa de grasa. Su secreto reside en una cocción lenta a baja temperatura (a menudo mediante técnicas de ahumado con leña) que se extiende durante varias horas. Este proceso transforma la carne hasta lograr una textura tan tierna y jugosa que se deshebra sin esfuerzo. Macerado en especias y combinado con salsa barbacoa, este plato ofrece una explosión de sabor ahumado, dulce y especiado. A continuación, tres propuestas para comerlo en la ciudad y sus alrededores.

Tres paradas gastronómicas para disfrutar del mejor pulled pork

  • Tacu Resto & Bowling: ubicado en San Fernando (General Arias 710 / IG: @tacu_restobowling), este espacio combina diversión en familia con una variada propuesta culinaria. La bondiola desmechada brilla en tres formatos distintos: el clásico sándwich con batatas pay, cebolla morada encurtida y salsa ranch; un fresco wrap acompañado de coleslaw y pepinos encurtidos; y una reconfortante opción de mac & cheese, donde la pasta con salsa de queso incorpora la carne como complemento ideal para maridar con cerveza artesanal.

Sandwich de pulled pork con papas fritas. (Crédito de foto: Tacu Resto)

  • Bilbo: en sus locales de Saavedra (Crisólogo Larralde 6293) y Recoleta (Centro Cultural Recoleta, Junín 1930 / IG: @bilbocafe), la casa ofrece una vuelta de tuerca original al presentar el pulled pork dentro de un chipá prensado de elaboración propia. Tras una lenta cocción a baja temperatura que garantiza una carne tierna y sabrosa, la bondiola desmenuzada se integra a una masa elaborada con una cuidada mezcla de quesos, sumando además queso fundido, cebolla caramelizada y papas. Un entrepán contundente pensado para comer con las manos.

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  • Ribs al Río: con múltiples sucursales, entre ellas Costanera, Palermo, Belgrano y Unicenter (IG: @ribsalrio), es el templo del ahumado al estilo estadounidense con leña de quebracho y espinillo. Su carta destaca el clásico sándwich en pan «nube» de papa con barbacoa casera, cebolla encurtida y pepinillos. Para compartir, ofrecen croquetas de cerdo ahumado con queso fundido y alioli, además de una versión mexicana en tacos sobre tortillas de maíz nixtamalizado con cebolla morada y cilantro. Una propuesta perfecta para acompañar con una cerveza fría o una refrescante limonada.

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