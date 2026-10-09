Dónde comer sobre la avenida Corrientes: el nuevo espacio en Paseo La Plaza que combina soda, tragos y platos de autor

A las múltiples propuestas de la Ciudad de Buenos Aires se suma un nuevo espacio gastronómico dentro de Paseo La Plaza: Sifoncito. Se trata de la propuesta de Sifón Sodería, que llega a la icónica Avenida Corrientes para convertirse en otra de las alternativas para comer o tomar algo antes o después de una función.

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Así es Sifoncito: el nuevo sitio para comer en Paseo La Plaza

Sifoncito se suma a Manduca, el espacio gastronómico de Paseo La Plaza, con una propuesta pensada para quienes buscan una comida al paso, pero también para quienes quieren sentarse a comer, pedir una soda, compartir un rato.

El espacio cuenta con dos salones y capacidad para 60 personas. La barra es el elemento central y puede verse desde prácticamente cualquier ubicación: construida con bordes enchapados, remite a las barras de los negocios de barrio y cuenta con seis lugares para comer. Una segunda barra, ubicada junto a los grandes ventanales del salón, suma otros asientos y mantiene el mismo lenguaje de la barra principal.

La ambientación se completa con objetos que recuperan distintas épocas vinculadas con la historia de la soda: un teléfono antiguo, lámparas de estética setentosa, heladeras con sifones y cuadros vintage. Además, el lugar cuenta con la posibilidad para comer al aire libre.

Cómo es la carta de Sifoncito: qué tragos de autor ofrece

La carta reúne una amplia variedad de platos pensados para la modalidad al paso del local. Con la soda como protagonista, incluye opciones vegetarianas y como chipá de queso Goya con espinaca y salsa Chilike; hummus con garbanzos crocantes, limón y oliva, acompañado de pan rústico; croquetas de hongos a la plancha con bechamel y salsa Romesco; la Wagyu Cheeseburger. Además, cuenta milanesa de cerdo acompañada por mac & cheese, parmesano y pimentón ahumado, y las albóndigas con salsa de tomate y queso Sbrinz.

La propuesta dulce es más acotada, pero incluye el flan de queso con dulce de leche y crema; y la mousse de dulce de leche, una preparación exclusiva de Sifoncito, que suma frutos rojos y garrapiñadas de maní y sésamo.

En la propuesta de bebidas conviven algunos de los aperitivos clásicos de Sifón, como el Vermucito, preparado con Carpano Rosso, tintura de chai especiado y soda, y el Ah pero en Sifón, con Aperol, Campari, cordial de naranja y soda. A estos se suman opciones propias de Sifoncito, como el Tano, con Carpano, Campari, pepino y soda, y la sangría, elaborada con vermú de la casa, Malbec y frutas maceradas. Para quienes prefieren una alternativa sin alcohol, también hay mocktails como Al Paso en el Paseo, con cordial de frutas de estación y soda.

Dónde queda Sinfoncito: los horarios del bar

Sifoncito se encuentra sobre Av. Corrientes al 1660, dentro de Manduca, el pasaje gastronómico de Paseo La Plaza. Los horarios varían según el día de la semana: