Bariloche a la Carta 2026: por qué esta edición es especial

La nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC) se consolida con un perfil renovado que marca un quiebre respecto a años anteriores. El gran diferencial de este 2026 radica en la incorporación de Córdoba como la primera provincia invitada en la historia del encuentro.

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La escena cordobesa desembarca en la Patagonia con un pabellón exclusivo dentro de la feria, además de cocineros, productores y etiquetas de vino locales que generan un cruce gastronómico entre las sierras y la cordillera. A esta impronta federal se suma una proyección internacional mediante la participación de chefs e invitados chilenos que cocinan junto a referentes locales.

Otro de los pilares del evento es la propuesta de los Pop-Ups, una serie de cenas exclusivas donde cocineros de trayectoria nacional e internacional intervienen los salones de los principales restaurantes de Bariloche durante una única jornada. Las alianzas de esta edición incluyen la presencia de Anafe en Solís, Yuzu Izakaya en Oni Cantina, Ultramarinos en Auita y un brunch dominical diseñado por Maru Botana en el Llao Llao Resort, con propuestas culinarias diseñadas únicamente para esa velada.

Descuentos en el circuito, feria frente al lago y cine gratuito

En paralelo a los eventos especiales, del 5 al 12 de octubre se despliega el tradicional Circuito Gastronómico, compuesto por cerca de 100 establecimientos entre restaurantes, bares, cervecerías y cafés. Cada local ofrece menús de dos y tres pasos creados en exclusiva para esta semana. Para acceder a estas cartas con precios promocionales, los asistentes disponen de un 20% de descuento con la Tarjeta BALC y hasta un 30% adicional mediante los beneficios de Banco Macro y Banco Patagonia.

Bariloche a la Carta.

Bariloche a la Carta.

Durante el fin de semana largo, del 9 al 12 de octubre, la actividad principal se traslada al Centro Cívico con la Feria BALC: frente al lago Nahuel Huapi, el predio reúne más de 150 expositores con productos de Río Negro y Córdoba, puestos gastronómicos, cervecerías artesanales, firmas chocolateras, el recorrido de la Ruta del Vino, música con DJ sets en vivo y clases magistrales de cocina. Como complemento cultural, el ciclo "Cine en el Cívico" ofrece proyecciones gratuitas de títulos vinculados a la gastronomía -como La fiesta de Babette, Azúcar y estrellas y Delicioso- en el Microcine del Puerto San Carlos.