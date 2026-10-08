Bariloche a la Carta: por qué elegir Coolto, Wesley Brewery y Cervecería Patagonia

Bariloche a la carta comenzó el 5 de octubre y se extiende hasta el 12.

La gastronomía ocupa el centro de la escena en San Carlos de Bariloche con el desarrollo de la 13ª edición de Bariloche a la Carta (BALC). El encuentro reúne a restaurantes, bares, cervecerías, cocineros y productores locales a través de un circuito de sabores regionales, menús especiales y actividades orientadas a todo tipo de público.

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El itinerario gastronómico se despliega por diversos puntos de la localidad y alcanza su convocatoria principal en el Centro Cívico con la instalación de la Feria BALC. El predio concentra a emprendimientos patagónicos y suma una grilla con clases de cocina en vivo, espectáculos musicales, espacios de encuentro y dinámicas recreativas para toda la familia.

Restaurante Coolto: alta cocina y postres inolvidables frente al Nahuel Huapi

Ubicado dentro del Hotel Radisson Blu Bariloche, el Restaurante Coolto tiene una recepción con una variada picada de quesos en su punto justo de maduración, acompañada por una selección de copas de vino tinto y blanco. En el menú de entradas destaca el paté de hongos con chutney de frutos rojos, pickles de pepino, pistachos y brioche tostado, además de una opción fresca de burrata con espárragos, mix de verdes, sésamo tostado y ralladura de limón.

Restaurante Coolto.

Como plato fuerte, la trucha a la plancha con manteca avellanada, láminas de hinojo, avellanas tostadas, eneldo y limón logra un balance perfecto de sabores locales. La experiencia culmina con el postre insignia de la carta: un cremoso de chocolate con crema montada y nibs de cacao que se deshace en la boca. Toda la propuesta se disfruta enmarcada por una vista panorámica del lago Nahuel Huapi.

Restaurante Coolto.

Wesley Brewery: identidad provincial, fonda de campo y animales de granja

Con un entorno rural que invita al disfrute al aire libre, Wesley Brewery ofrece un recorrido guiado a cargo de su propietario, Marcos Wesley, quien detalla el proceso de elaboración de sus cervezas artesanales. La propuesta de su fonda incluye croquetas de hongos con sarraceno crocante, miel y gin de la casa, pinchos de ciervo con emulsión de chirivía y pickles de manzana, langostinos rebozados acompañados de ketchup casero, salsa toné y limón, y una tabla con quesos, frutos secos y dulces de estación.

"Una cocina que busca cruzar los límites de Río Negro en un mismo plato. Producto local, identidad y una mirada propia sobre nuestra provincia", definen desde la cervecería sobre su concepto culinario. Además de la oferta gastronómica, el predio alberga aves como pavos reales, junto a animales de granja y la opción de realizar cabalgatas en el lugar.

Cervecería Patagonia: gastronomía de bosque, asado y aventura en el agua

Emplazada en medio del bosque, Cervecería Patagonia propone una estancia prolongada combinada con vistas a los cerros nevados. Entre sus atractivos principales, el establecimiento ofrece una navegación en gomón que suma adrenalina al paisaje andino.

La carta del lugar resalta especialidades elaboradas con ingredientes regionales: