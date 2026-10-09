Bariloche a la Carta: cómo se vive una tarde en el Espacio Lago Moreno del Llao Llao

El evento Bariloche a la Carta continúa su marcha y consolida a la ciudad como el epicentro gastronómico de la Patagonia. En este marco, el Espacio Lago Moreno dentro del emblemático Hotel Llao Llao se posiciona como una parada obligada gracias a una carta de autor construida a partir de productos e ingredientes locales.

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La cocina del lugar presenta alternativas que rinden tributo al territorio a través de combinaciones precisas; entre las opciones saladas destacan las mollejas de cordero, las croquetas de jabalí y un guiso de cordero servido con tomates cherry, aceitunas negras, alcaparras y papas. En la entrada y los bocados de recepción figuran la lámina de calabaza con queso Patagonzola, el pan de cacao acompañado por paté de ave y dulce de fruta local, y los macarons de queso Patagonzola, una creación que resalta como uno de los puntos más destacados del menú.

El apartado de repostería mantiene la misma búsqueda conceptual, integrando frutos y bebidas tradicionales de la región en formatos de alta pastelería. Los postres del Espacio Moreno ofrecen alternativas como éclairs rellenos con crema de sidra y bañados en chocolate, bombones relleno de saúco regional y trufas elaboradas a base de almendras.

Qué es el Espacio Lago Moreno del Llao Llao

El Espacio Lago Moreno se consolidó como una de las propuestas gastronómicas destacadas dentro del complejo Llao Llao Hotel & Resort, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Emplazado a orillas del espejo de agua del cual toma su nombre e integrado al sector del Ala Moreno del establecimiento, el lugar combina un entorno natural con un servicio orientado al disfrute informal y refinado.

El sector del Ala Moreno, reconocido por sus espacios y suites frente al agua, fue inaugurado en diciembre de 2007, ampliación que sumó 43 habitaciones, estudios y suites de lujo con vistas panorámicas orientadas hacia el lago Moreno y el cerro Tronador. La incorporación enriqueció la infraestructura de un emblemático edificio cuyo hotel original abrió sus puertas el 9 de enero de 1938, fue reconstruido tras un incendio en 1940 y concretó su reinauguración en la etapa moderna en julio de 1993.

La oferta del espacio funciona bajo el formato de beer bar y tapeo, con una carta que abarca sándwiches de elaboración propia, piezas de sushi exclusivo y una selección de cervezas artesanales patagónicas producidas con lúpulo de El Bolsón. Asimismo, el recinto cuenta con una cava que alberga una amplia diversidad de etiquetas de vinos.

El diseño arquitectónico del lugar privilegia la integración con el paisaje cordillerano a través de ventanales de gran porte y áreas de terraza. Desde estos puntos se obtienen vistas panorámicas directas hacia el lago Moreno y la cumbre del cerro Tronador.