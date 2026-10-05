Bariloche a la Carta 2026: cómo es el festival gastronómico durante octubre ideal para el fin de semana largo

Bariloche se prepara para brindar una de las escapadas más esperadas del año. Del 5 al 12 de octubre la gastronomía será protagonista en la 13ª edición de Bariloche a la Carta (BALC), un evento que reúne a restaurantes, bares, cervecerías, productores y cocineros con una agenda de sabores regionales, propuestas especiales y actividades para todos los gustos.

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La programación se extenderá por distintos puntos de la ciudad, pero tendrá uno de sus momentos más importantes entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre, cuando la Feria BALC desembarque en el Centro Cívico.

Allí se concentrarán productores y emprendimientos gastronómicos de la Patagonia, además de brindarse clases de cocina, encuentros, música y propuestas para los más chicos de la familia.

Más de 90 lugares para descubrir sabores

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el Circuito Gastronómico. Según la organización, participarán más de 90 restaurantes, bares y cervecerías, que durante la semana ofrecerán platos y menús especialmente preparados para la ocasión.

La propuesta busca que residentes y turistas puedan salir de las cartas tradicionales y probar productos diferentes. Además, habrá alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC entre los establecimientos que participan.

Quienes accedan a la Tarjeta de Beneficios BALC podrán obtener un 20% de descuento en los menús promocionales incluidos en el circuito. Cabe remarcar que la gastronomía patagónica tendrá un papel central, con chocolates, cervezas, ahumados, frutos rojos, hongos, carnes, quesos y vinos, entre otros.

La Feria BALC en el Centro Cívico

La gran feria funcionará del 9 al 12 de octubre, de 12 a 24, en un espacio de aproximadamente 6.000 metros cuadrados. El ingreso estará organizado en tres turnos: de 12 a 16.30, de 16.30 a 21 y de 21 a 24. La entrada incluye un ecovaso para los visitantes.

Durante esas cuatro jornadas habrá puestos gastronómicos y de productores, junto con clases de cocina, degustaciones, encuentros con chefs, música en vivo y actividades para toda la familia.

Además, la edición 2026 tendrá la novedad de que Córdoba será la primera provincia invitada del programa de provincias, con presencia propia en la feria y participación de cocineros cordobeses en diferentes encuentros y cenas.

También llegarán referentes gastronómicos de otras provincias y países, entre ellos Chile y Brasil, que cocinarán junto a profesionales locales. A esto se sumarán las cenas PopUp BALC, con menús especiales preparados en conjunto por chefs invitados y restaurantes de Bariloche.