Llega Sonorama, una nueva feria dedicada 100% a la cultura del vinilo: entradas y fecha de cuándo es

El 22 de noviembre coincidirán dos motivos de celebración para melómanos y aficionados al sonido analógico: el Día de la Música y la primera edición de Sonorama. Esta nueva feria, enfocada en la cultura del vinilo, se llevará a cabo entre las 15 y las 23 horas en el predio de Ciudad Cultural Konex. La propuesta ofrecerá una jornada integral que integrará expositores, música en vivo, actividades pedagógicas y opciones gastronómicas en el espacio cultural del barrio de Almagro.

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La feria y sus atractivos centrales

El desarrollo del evento estará estructurado a partir de la participación de decenas de stands atendidos por disquerías independientes, sellos discográficos, importadores, distribuidores y coleccionistas. Asimismo, sumará la presencia de artistas gráficos, marcas especializadas y emprendimientos vinculados a la producción analógica. Quienes asistan podrán explorar bateas en busca de ediciones especiales, placas nuevas y usadas, además de accesorios y objetos temáticos relacionados con el soporte en formato físico. El costo de la entrada es de $15.000, y se pueden adquirir a través del sitio web del Konex.

Las actividades incluirán charlas abiertas dictadas por periodistas y referentes de la escena musical. En el plano sonoro, la programación contará con dos escenarios donde DJs realizarán sets simultáneos reproducidos exclusivamente en vinilo durante todo el día, concluyendo con un set especial de cierre. Para fomentar el intercambio dentro de la comunidad, la feria dispondrá de un sector de canje destinado a renovar colecciones personales e intercambiar títulos entre particulares.

Organización y la cultura del vinilo

El equipo organizador explica que la búsqueda detrás de esta primera convocatoria: Sonorama nace con el objetivo de convertirse en un espacio de referencia para la comunidad del vinilo en Argentina y busca posicionarse como un encuentro importantes de la región dedicados a este formato musical, el coleccionismo y la cultura.

La consolidación del mercado analógico en la última década impulsó el desarrollo de ferias temáticas y puntos de reunión para usuarios de distintas generaciones. Sonorama intenta centralizar esa demanda creciente en un único espacio operativo, reuniendo en una sola jornada la comercialización de discos, el debate especializado y la exhibición de artes visuales asociadas a las portadas y al diseño discográfico. El encuentro en el Konex funcionará como un punto de convergencia técnica y cultural.