Los 8 Escalones del Millón: una mujer ganó un millón de pesos y Nicole Neumann no contuvo su malestar

La reacción de Nicole Neumann al enterarse a qué se dedica la ganadora del concurso.

Este lunes 26 de julio, una participante del programa Los 8 Escalones del Millón, conducido por Guido Kaczka, batió un récord que, hasta el momento, nadie había conseguido: se ganó un millón de pesos. Se trata de Cecilia, una mujer comerciante de 55 años, madre de dos hijos. Ante esto, varios internautas y figuras públicas reaccionaron ante la situación. Entre ellas, la modelo Nicole Neumann, quien actualmente desempeña el rol de jurado junto a Carmen Barbieri, Diego Leuco y Martín Liberman.

Después de acertar a varias preguntas de diversos temas, Cecilia llegó a la última instancia, en donde debió demostrar sus conocimientos sobre el teatro. ”Vamos a seguir hablando del mundo artístico, en especial del teatro”, expresó Carmen Barbieri y aprovechó para dejar un importante mensaje: “Apuesto al teatro y pido para que sigan abriendo para todos nuestros artistas”.

“Hay un idioma especial en el ambiente que, tal vez, la gente no conoce. Ahí va la pregunta: en el teatro, ¿a qué nos referimos cuando nombramos la palabra ‘proscenio’?”, la desafió Barbieri. Entre las opciones, estaban: “telón de luz”, “parte delantera del escenario”, “decorado lateral” y “efecto de luz”. Afortunadamente, Cecilia acertó la respuesta correcta y todos en el set festejaron su triunfo.

Incluso Nicole la aplaudió, aunque no parecería haberse llevado una buena impresión de Cecilia cuando dijo a qué se dedica: es dueña de una pollería. Cuando el jurado le preguntó cuál era su oficio, la mujer lo contó y Neumann no emitió comentarios, aunque sus expresiones faciales y un “mmm” sutil lo dijeron todo. Mientras tanto, Cecilia estallaba en lágrimas de emoción, entre una lluvia de papel picado dorado. Segundos más tarde, le entregaron un gran cartel como premio simbólico por su triunfo, el más grande de todos desde que comenzó el programa.

La historia de Nicole con el veganismo

“Me convertí en vegetariana hace 25 años, lo hice radicalmente”, había relatado Neumann meses atrás, durante su aparición en Divina Comedia. En aquella oportunidad, contó que se enteró apenas hace algunos años sobre la existencia del veganismo, cuando investigó acerca del maltrato que sufren los animales a diario para llevar a cabo los procedimientos industriales. “La verdad es que no lo sabía, lo ignoraba al completo hasta que alguien contó el proceso por el cual vemos, por ejemplo, cómo los huevos llegan a casa. Entonces me convertí en vegana”, relató. “Creo que es mucho más el aporte positivo que tengo hacia los animales en este proceso de convertirme, comunicar y concientizar a la gente. Los invito a abrir sus corazones y no criticar”.