Qué ver en Netflix: recomendaciones del 11 al 17 de septiembre

Con estas emocionantes opciones en Netflix, ¡tu entretenimiento para la semana está asegurado! No dudes en explorar estas películas y series para disfrutar de una experiencia audiovisual única.

"No estas invitada a mi Bat Mitzvá" se mete en el ranking por segunda semana consecutiva y acumula casi 22 millones de reproducciones.

Netflix continúa ofreciendo una variada selección de películas y series para todos los gustos, y esta semana no es la excepción. Desde emocionantes películas hasta series intrigantes, acá te presentamos las recomendaciones de la plataforma para la semana del 11 al 17 de septiembre.

Películas

1. No estás invitada a mi Bat Mitzvá

¡Preparate para una comedia adolescente que te hará reír y reflexionar! Stacy y Lydia son mejores amigas, y cada una está planeando un bat mitzvá inolvidable, hasta que un chico muy popular y el drama escolar amenazan con arruinarlo todo. ¿Podrán superar los obstáculos y celebrar juntas su día especial?

2. El Rey Mono

Si te gustan las aventuras épicas y la mitología, esta película te llevará a un viaje inolvidable. Un mono y su bastón mágico de lucha se unen en una búsqueda épica en la que deberán enfrentarse a dioses, demonios, dragones y al mayor enemigo de todos, el propio ego del mono. ¿Logrará el mono superar todas las adversidades?

3. Agente Stone

El espionaje y la intriga se entrelazan en esta emocionante película. Rachel Stone es una agente de inteligencia, la única mujer que se interpone entre su poderosa organización mundial de mantenimiento de la paz y la pérdida de su activo más valioso y peligroso. ¿Podrá Rachel proteger lo que más importa?

4. Elijo "amor"

El amor y la decisión son el centro de esta historia. Cami Conway lo tiene todo planeado, pero le falta algo. Cami se enfrenta a un abanico de opciones tan tentadoras como difíciles: la estabilidad de su novio actual, el encanto del que se fue y el atractivo de una estrella del rock. ¿Qué elección hará y cómo afectará a su vida?

5. Un jefe en pañales

Una película para toda la familia que te hará reír y reflexionar. La llegada de un hermanito trastoca por completo la idílica vida del pequeño Tim, hasta entonces hijo único de 7 años y el ojito derecho de sus padres. Su nuevo hermano es un peculiar bebé que viste traje y corbata y lleva maletín. Tim comienza a sospechar de él hasta que descubre que puede hablar. ¿Qué aventuras les esperan?

Series

1. One Piece

Si sos fanático de la aventura y la piratería, no puedes perderte "One Piece". Narra la historia de un joven llamado Monkey D. Luffy, que inspirado por su amigo pirata Shanks, comienza un viaje para alcanzar su sueño, ser el Rey de los piratas, para lo cual deberá encontrar el tesoro One Piece dejado por el anterior rey de los piratas Gol D. Roger.

2. ¿Quién es Erin Carter?

Esta serie de acción y suspense te mantendrá en vilo. Erin, madre, esposa y profesora, vive una vida de ensueño en España, o al menos eso parece. Un accidente con robo en un supermercado desencadenará una serie de eventos que revelarán que Erin no es quien dice ser, desplegando unas increíbles habilidades de lucha. ¿Cuál es su verdadera identidad?

3. Vivir 100 años: los secretos de las zonas azules

Si estás interesado en la longevidad y el bienestar, esta serie es para ti. Dan Buettner, explorador y ciclista de resistencia, lleva dos décadas investigando la longevidad. En este programa, viaja a Japón, Italia, Grecia, Costa Rica y Estados Unidos para descubrir los secretos de las "zonas azules", es decir, los lugares donde la gente vive más tiempo y de forma más saludable.

4. Medicina Letal

Esta serie dramática arroja luz sobre la crisis de los opiáceos en Estados Unidos a través de los ojos de los responsables, las víctimas y una investigadora que busca la verdad. Un retrato crudo y revelador de una problemática de salud pública que afecta a millones.

5. El ultimátum: decir sí o decir adiós

Nick y Vanessa Lachey te desafían a poner a prueba tu amor en esta intrigante serie. Las parejas tienen encuentros con otras parejas potenciales mientras enfrentan decisiones difíciles. ¿Qué pareja decidirá quedarse junta y cuál dirá adiós?