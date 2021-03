Netflix: cuáles son las series y películas que eliminará en marzo de 2021

Netflix es el gigante del streaming del mundo. La reconocida empresa estadounidense, que cuenta con más de 193 millones de suscriptores, se destaca por el gran contenido original que, sin lugar a dudas, genera mucho entusiasmo entre los espectadores. Sin embargo, y en el inicio de cada mes, la plataforma elimina ciertas producciones sin ningún tipo de aviso previo. Repasá cuáles son las películas, series y documentales que retirará a lo largo del mes de marzo de 2021.

¿Por qué Netflix elimina contenido de su catálogo? Por un lado, y desde hace algunos meses, la plataforma tomó la decisión de comenzar a realizar producciones propias y de dejar de adquirir los derechos de otros contenidos que no le pertenecen. Por el otro, la compañía hace un balance del costo y beneficio que puede llegar a tener el hecho de contratar o renovar una producción que no es propia.

De todas maneras, lo curioso es que la empresa de streaming no le notifica en detalle a los usuarios cuál es la lista de series, películas y documentales que son retirados cada mes. Un usuario puede enterarse tan sólo de manera casual: cuando un usuario encuentra un título, a veces se puede encontrar con un mensaje en el que la empresa afirma "disponible hasta... (día y fecha correspondiente)".

Pese a que Netflix no brinda -a nivel oficial- demasiada información sobre el tema, las listas suelen filtrarse. Por eso, te invitamos a que repases las series, películas y documentales que serán eliminadas a lo largo del mes de marzo de 2021.

Lista de películas, series y documentales que Netflix en la primera quincena de marzo de 2021:

1 de marzo

La Casa de Cera

Inception

The Seventh Sing

The Ugly Truth

Angry Birds

Loving Vincent

The Dead Pool

El desconocido

Some Kind of Beatiful

Loreak

Godzilla

My Honor was loyalty

El Conjuro

Kill Hitler! The Luck of the devil

Ghost Rider

The Stepford Wives

My Little Pony Equestria Girls

No es otro película americana

The Pelican Brief

Get Hard

Trilogía de El Padrino

Dudley Do Right

This is Where i leave you

Amigos con derechos

2 Alone in Paris

Night Fire

San Andreas

The Witness

LA 92

Women at War 1939-1945

4 de marzo

Devil

State of Play

Johnny English: Reborn

Orgullo y Prejuicio

Tropa de Elite

6 de marzo

Collide

7 de marzo

The Last King

8 de marzo

50 sombras liberadas

The Post

9 de marzo

Middle School: los peores años de mi vida

Untold and Untrue

The Young Offenders

Thithi

Zinzana

10 de marzo

The Boss Daugther

Prueba de Actitud

Septiembre, un llanto en silencio

12 de marzo

Into the storm

13 de marzo

American Ultra

15 de marzo

All Saints

Swiped

Thank you for your service

Las ovejas no pierden el tren

Pizza, birra, fazo

Only you

Naledi: a baby elephant's tale

Deep Undercover