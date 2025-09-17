Netflix ofrece una miniserie brasileña recomendada por los expertos.

Netflix tiene entre sus productos más vistos a una miniserie de origen brasileño que fue recomendada por un famoso influencer de cine. Javi Ponzo es el periodista que les indicó a sus seguidores que no pueden perderse Los Ríos del Destino.

Se trata de una miniserie brasileña producida por Netflix junto a O2 Filmes, basada en la novela homónima del escritor paraense Edyr Augusto, cuyas historias son famosas por estar situadas en la Amazonia. El estreno mundial de Los Ríos del Destino en la N roja se dio el pasado 20 de agosto.

"Los Ríos del Destino es una miniserie de 4 episodios super intensos, que llega desde Brasil y te mega recomiendo. Me pareció una joyita. Es fuerte pero hay que verlo. Sinopsis: sigue la historia de Janalice, una adolescente secuestrada por una red de tráfico sexual, y de Mariangel, una madre que busca venganza, cuyos caminos se cruzan mientras buscan a la joven en la Amazonía brasileña", escribió Ponzo en el pie de foto de su posteo. Y siguió: "La trama entrelaza la lucha por el rescate de Janalice con temas de corrupción, violencia y supervivencia en un entorno peligroso. Dale play y si ya la viste, contame que te pareció. Te leo".

El elenco principal de Los Ríos del Destino está compuesto por actores de renombre como Domithila Cattete, Marleyda Soto y Lucas Galvino, mientras que los creadores son Bráulio Mantovani, Fernando Garrido y Stephanie Degreas, según se puede leer en el sitio oficial de Netflix.

Flyer de Los Ríos del Destino.

La sinopsis oficial de Netflix sobre Los Ríos del Destino

"Cuando una red de tráfico sexual secuestra a una adolescente, un pirata de río y una madre aguerrida emprenden una búsqueda por separado... hasta que se cruzan sus caminos", reza la sinopsis ofrecida por Netflix, en la que también informan que se trata de una ficción apta solo para mayores de 16 años y que pertenece al género de Intriga.

Elenco completo de la serie de Netflix Los Ríos del Destino