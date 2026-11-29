Las fiestas de fin de año se acercan y las uñas también son una decisión clave en el look de los festejos de diciembre: en Nochebuena y Navidad 2026 las manos también pueden tener su momento de protagonismo. Hay 6 diseños de manicura navideña, que van desde los colores tradicionales hasta alternativas discretas, que pueden adaptarse a diferentes gustos.

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Tendencias de uñas para Navidad 2026: cuál elegir

Para quienes apuestan por los colores festivos

Terciopelo en clave roja: el " Velvet Rouge " es un guiño elegante a las celebraciones, se puede lograr con el efecto Cat Eye. Quienes quieran variar pueden moverse dentro de una gama que llega hasta el ciruela y el vino . Se puede llevar liso para un resultado sencillo y elegante.

el " " es un guiño elegante a las celebraciones, se puede lograr con el efecto Cat Eye. Quienes quieran variar pueden moverse dentro de una gama que . Se puede llevar liso para un resultado sencillo y elegante. Verde: el esmeralda es una gran excusa para cambiar sin perder el clima navideño. El jade y el muérdago amplían las posibilidades.

Para las amantes de la sencillez

Francesita con un toque de metal: una línea apenas visible, plateada o dorada, alcanza para darle un aire navideño al diseño . Se trata del gran aliado para las uñas cortas.

una línea apenas visible, . Se trata del gran aliado para las uñas cortas. Transparencias con brillo: conocidas como "jelly nails", apuestan por un velo de color que no tapa del todo la superficie natural. Resultan prácticas para acompañar tanto un conjunto relajado como uno más arreglado.

Para salir de lo tradicional

Negro que se ilumina: la manicura "black jewel" suma glitter a la base oscura . El resultado es atrevido y tiene la cuota de fiesta que la ocasión pide.

la manicura . El resultado es atrevido y tiene la cuota de fiesta que la ocasión pide. Chocolate intenso: es una salida para quienes buscan profundidad, pero sienten que el negro es demasiado. Berenice Espejo, de Entity en España, destaca su elegancia. Los matices avellana y caramelo son alternativas más claras.

Cómo elegir la manicura para las fiestas

La elección depende del estilo personal y del look. Para una apuesta tradicional, el rojo efecto terciopelo son los más indicados. Si la idea es usar el diseño más allá de las celebraciones, las francesitas con un toque de metal y el chocolate intenso son alternativas discretas, más versátiles.

En cambio, las transparencias con brillo y el negro estilo black jewel permiten incorporar un detalle llamativo sin recurrir a decoraciones recargadas. Antes de ir a hacerse las uñas, conviene guardar una foto de referencia para mostrar el tono y el acabado deseados.