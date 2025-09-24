Por qué hay lagos de color rosa: la verdad detrás de uno de los misterios de la naturaleza

Por qué hay lagos de color rosa.

El mundo esconde secretos y maravillas que asombran a todos porque parecen sacadas de una fantasía. Una de ellas se encuentra en Azerbaiyán: se trata del Lago Masazir, también llamado Masazır gölü, que es conocido por su color rosa. La explicación de por qué hay lagos color rosa y cuál es su importancia en la economía de las regiones.

El Lago Masazir se roba la atención de miles de turistas año a año, pero más allá de su atractivo existe una explicación de por qué es color rosa. Su coloración se debe a la alta concentración de cloruros y sulfatos en el agua.

El lago rosa y las nubes de sal que se forman a su alrededor

Además, el lago es también conocido por sus nubes de sal acumulada, lo que magnifica el espectáculo del lago rosa y lo vuelve "mágico" para los turistas que lo visitan todos los años. Se trata de uno de los puntos de explotación económica más importantes de Azerbaiyán, ya que el lago contiene alrededor de 1735 millones de toneladas de sal recuperable, en forma líquida y arcillosa. En el mundo hay otros lagos rosados pero el de Azerbaiyán es uno de los más impactantes por su tamaño.