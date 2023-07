Urgente: le dispararon en la frente a un cantante de cumbia en pleno show

Conmoción en el mundo de la cumbia. Un hombre decidió dispararle en la frente a un artista mientras daba su show en vivo.

La cumbia es uno de los géneros tropicales más populares de la República Argentina. Esta música suena en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia que amerite alegrar y amenizar un ambiente. En este caso, y en pleno show, un vecino de Corrientes se cansó de escuchar a un cantante interpretando sus temas y decidió pegarle un tiro en la frente.

Todo ocurrió en la provincia de Corrientes. La banda Yeison y el after estaba brindando un show improvisado en una de las veredas del barrio Bañado Norte. En ese momento, uno de los vecinos se cansó de los ruidos molestos y tomó una determinación drástica.

Yeison y el after estaba tocando en una fiesta de 15 años que se llevó a cabo en la calle, en las esquinas de Estados Unidos y Quintana. Fueron pocos los minutos que transcurrieron desde el inicio del show hasta el ataque al cantante Esteban de Jesús Vallejos. Instantáneamente, el artista se tomó la frente y se dio cuenta que estaba sangrando en demasía producto de un disparo con un rifle de aire comprimido.

"Parece que a un vecino no le estaba gustando lo que estábamos haciendo y empezó a disparar. Pensé que era un bicho porque no sentí dolor, pero después vi que era todo sangre. Me empezó a sangrar la nariz y la cabeza”, reveló Esteban de Jesús Vallejos tras el ataque recibido por el vecino del barrio Bañado Norte.

Qué pasó con el cantante de cumbia al que le dispararon en la frente

Tras el incidente, el cantante fue trasladado al hospital Escuela de Corrientes y allí fue operado para sacarle el balín que quedó en su frente. Por su parte, el agresor fue demorado por "lesiones". Cabe destacar que, según la banda, “los festejos eran en la calle, pero era con permisos y todo legal”.

Conmoción en el mundo de la música: murió de un ACV un famoso cantante de cumbia

El mundo de la música se encuentra conmocionado por la muerte de un reconocido cantante de cumbia que revolucionó el rubro cultural. El artista se encontraba internado tras haberse descompensado en medio de un viaje y luego de unos días, lamentablemente perdió la vida.

"Se encuentra estable dentro de su gravedad. Actualmente nos mantenemos atentos a su evolución y estamos rezando por su pronta mejora", expresó el comunicado oficial de la banda cuando internaron el 20 de mayo a Cristian Rodríguez, el cantante de Garras de Amor. Cuando la banda se trasladaba desde Argentina a Chile para una serie de recitales, sufrió un accidente cerebrovascular que obligó su urgente hospitalización.

Lamentablemente falleció en la jornada del viernes 2 de junio, por lo que desde las redes sociales realizaron un desgarrador posteo. "Cristian amado, siempre estarás en los corazones de quienes pudieron conocerte. Tu legado estará siempre con nosotros, y siempre serás el gran padre, hermano y músico que marcó nuestras vidas con su gran corazón", subrayaron.