Una famosa estrella pop vuelve a la música tras 10 años alejada.

Este martes, Hilary Duff sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar desde su cuenta oficial de Instagram que volverá a la música después de una década de silencio discográfico. Con una serie de fotos desde el estudio, la actriz y cantante escribió un enigmático “Nueva música… o algo así”, lo que desató una ola de especulaciones y entusiasmo entre sus fanáticos.

La artista, que lanzó su último tema en 2015, ya confirmó que firmó un contrato con Atlantic Records, lo que sella oficialmente su esperado regreso al mundo musical. Pero las sorpresas no terminan ahí: Duff también se encuentra trabajando en una docuserie que narrará su vida íntima y su trayectoria artística, un material muy esperado que permitirá a sus seguidores conocer de cerca las luces y sombras de su carrera.

La exitosa carrera de Hilary Duff en los medios

El anuncio marca un nuevo capítulo para una figura que conquistó la pantalla y la música desde muy joven. Hilary debutó en el cine en 1997 con la película Casper y la mágica Wendy y ese mismo año participó en True Women. Su gran salto llegó con el protagónico en la exitosa serie de Disney Channel Lizzie McGuire (2001-2004), que se convirtió en un fenómeno cultural y le abrió las puertas a la música pop. En 2003 protagonizó The Lizzie McGuire Movie, consolidando su popularidad mundial.

Más allá de su carrera artística, Duff también construyó una vida familiar sólida. Es madre de cuatro hijos: Luca Cruz, fruto de su matrimonio anterior con Mike Comrie, y tres hijas, Banks Violet, Mae James y la recién nacida Townes Meadow, junto a su actual esposo, Matthew Koma. En mayo de 2024 celebró la llegada de su cuarta hija, lo que la mantuvo más enfocada en la maternidad durante los últimos años.