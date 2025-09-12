Una famosa cantante reveló que sufre una delicada enfermedad.

Selena Gomez confirmó que sufre artritis en los dedos a consecuencia del lupus, una enfermedad autoinmune que le diagnosticaron en 2013. Durante una charla en el podcast Good Hang with Amy Poehler , la artista relató que el dolor y la falta de destreza en sus manos fueron determinantes para diseñar un packaging accesible para Rare Beauty, su marca de cosméticos.

“Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de empezar el tratamiento adecuado”, dijo la actriz de Only Murders in the Building sobre uno de los difíciles momentos que atravesó en el último tiempo en cuanto a su salud.

​​​​

La cantante explicó que, sin planearlo, su equipo terminó creando productos fáciles de abrir: "Empezamos a diseñar cada producto pensando en quienes tienen problemas de destreza". Lanzada en 2020, Rare Beauty ya ha recibido reconocimiento por su enfoque inclusivo. Su perfume más reciente, por ejemplo, cuenta con un dispensador que evita tener que quitar el tapón.

​​​​​​​​​​​​​​​El difícil presente que atraviesa Selena Gómez

​​​​​​​​Selena Gómez también recordó en su documental para Apple TV+ que las mañanas son difíciles: "Ahora solo me duele por las mañanas. Cuando me despierto, enseguida me pongo a llorar porque me duele todo". A pesar de estar en remisión, la intérprete señaló que persisten las dificultades de movilidad y que tratamientos como el trasplante de riñón de 2017 y la medicación le han provocado cambios físicos.

"Quiero que la gente sepa que eres hermosa y maravillosa. Prefiero estar sana y cuidarme. Mis medicamentos son importantes y creo que son los que me ayudan", expresó en redes sociales. Esto se dio luego de varios años de estar bajo el ojo mediático y público por su aspecto físico.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​