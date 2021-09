Una ex Bandana rompió el silencio y reveló el drama que vivió en la banda: "Trabajé con pánico"

Una ex integrante de Bandana, Virginia da Cunha, reveló el sufrimiento que tuvo en pleno éxito de la banda musical argentina. "Trabajé con pánico", admitió.

Una exintegrante de Bandana, Virginia da Cunha, reveló el sufrimiento que padeció más allá del éxito y que atravesó también a otras integrantes de la banda musical argentina de pop que marcó a muchos jóvenes durante el comienzo de este siglo XXI. De hecho, en Intrusos (América TV) recordaron las palabras que la cantante, compositora y actriz de 40 años dijo hace pocas horas y que fueron realmente crudas con relación a lo sucedido con ellas en plena época de auge del grupo, ya que si bien en un primer momento querían sacarla de ahí y hasta ya había preparada una suplente, el resto la respaldó y pudo superar esa situación.

"Trabajé con ese pánico de 'al primer error te vas', pero me quedé callada y seguí adelante", reconoció la artista, quien además se refirió a las presiones y al fuerte maltrato psicológico por parte de quienes eran dueños del producto comercial en ese entonces tras ganar el reality Pop Stars en 2001 y saltar a la fama. "El fracaso que yo siento fue, primero, no haber sido feliz", detalló crudamente la protagonista que fue parte de Bandana junto con Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Ivonne Guzmán y María Elizabeth "Lissa" Vera.

Como las presiones iban cada vez más en aumento, Virginia da Cunha añadió que tanto ella como sus compañeras de Bandana tuvieron que empezar terapia: "Allí descubrimos que, de algún modo, todas estábamos sufriendo por igual. El éxito del fracaso fue que no era el sueño que uno creía, de que la gente vivía una cosa y en realidad nosotras sentíamos otra. Pero bueno, cinco mujeres dijimos basta... No nos importó ese éxito, buscamos otro tipo de éxito. Yo, a partir de ahí, discerní de qué se trata el verdadero éxito".

Qué fue Bandana

Se trató de una banda argentina de música pop surgida del concurso televisivo Pop Stars en 2001, conformada por Valeria Gastaldi, Ivonne Guzmán, Virginia da Cunha, Lourdes Fernández y María Elizabeth "Lissa" Vera, aunque en la última etapa quedaron estas últimas dos nada más: Guzmán decidió no regresar, Da Cunha se apartó en enero de 2017 y Gastaldi se marchó definitivamente en febrero de 2020.

Cuando Virginia da Cunha, de Bandana, conoció a Paris Hilton.

El grupo, que se desintegró en 2004 para volver a fines de 2016, tuvo récords de shows en el teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, con 150 presentaciones. Además, vendió tres millones de copias en esos tres años y medio y, por si fuese poco, realizó giras en Sudamérica, Estados Unidos y España, además de haber recorrido todas las provincias a nivel nacional. También participaron en algunas películas y, en 2002, fueron las primeras argentinas en grabar la banda de sonido de una película de Disney, Lilo and Stitch, con la canción "Muero de amor por ti" (la versión en español de la original de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love).