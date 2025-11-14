Tenia 66 años: conmoción por la muerte de un legendario artista

El mundo de la música despide a una figura clave del sonido electrónico: Dave Ball, histórico integrante de Soft Cell y responsable del inconfundible universo sonoro detrás de Tainted Love, murió a los 66 años. La noticia fue confirmada por la BBC, que reportó que el músico falleció “pacíficamente” mientras dormía en su casa de Londres. Por el momento, no trascendieron las causas.

Su muerte tomó por sorpresa incluso a su compañero de dúo, Marc Almond, ya que Ball había vuelto a presentarse en vivo hace apenas unas semanas en el Rewind Festival de Inglaterra. En los últimos meses venía actuando en silla de ruedas debido a una lesión severa en la espalda, pero aun así logró recuperar movilidad suficiente para cerrar un capítulo fundamental: el nuevo álbum de Soft Cell.

Ese disco, titulado Danceteria, fue terminado “hace solo unos días” y estaba previsto para publicarse en 2026. “Estaba concentrado y muy feliz con el nuevo álbum. Es desgarrador porque 2026 iba a ser un año muy edificante para él. Me consuela saber que escuchó el disco terminado y supo que era un gran trabajo”, escribió Almond, profundamente conmovido.

La trayectoria de Dave Ball

Ball fue el arquitecto de prácticamente toda la música de Soft Cell, responsables de clásicos como Say Hello, Wave Goodbye. A comienzos de los ’80, el dúo se convirtió en uno de los grupos más influyentes de la escena synth-pop, impulsado por la explosión de MTV. Aunque Tainted Love —la canción que vendió más de 21 millones de copias en el mundo— no era de su autoría, la versión que hicieron en 1981 cambió para siempre la historia del tema, originalmente grabado por Gloria Jones en 1964.

La impronta de Ball fue clave para llevar la electrónica al mainstream, combinando atmósferas oscuras, bajos contundentes y un sonido que anticipó la llegada del tecno. “Dave era el corazón y el alma de Soft Cell. Era un genio musical maravillosamente brillante”, agregó Almond en su despedida.