Rodrigo cumple años: las seis mejores canciones del rey del cuarteto

En el día del cumpleaños número 49 de Rodrigo Bueno, recordamos las mejores canciones de toda su trayectoria musical.

Hoy, 24 de mayo, Rodrigo Bueno estaría celebrando su cumpleaños número 49. Sin embargo, en el año 2000, un grave accidente automovilístico le arrebató la vida: a los 27 años, el cantante de cuarteto que se encontraba en su momento de mayor auge a nivel profesional, falleció en la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, dejó una extensa lista de éxitos que aún suenan en todos los puntos del país.

En el día de su cumpleaños, El Destape Web hizo un repaso por aquellas canciones que marcaron la carrera del cantante y se convirtieron en éxitos que siguen reproduciéndose de generación en generación. A continuación, una lista con las 5 mejores canciones de Rodrigo Bueno.

Lo mejor del Amor

Este hit lanzado en el año 1996, y que posteriormente le dio el mismo nombre a su disco, cuenta la historia de un romance que se daba en los márgenes de la clandestinidad. En ese entonces, muchos fanáticos y personas cercanas al entorno de Rodrigo aseguraron que el tema estaba inspirado en su historia personal.

Sin embargo, pese a las especulaciones que surgieron al respecto y luego de que Marixa Balli asegurara que era una canción para ella, se filtró un video en donde Rodrigo contaba la verdadera historia de la canción. "Me molesta que me pregunten si eso lo viví, es una estupidez. No entienden nada, estoy hablando en tercera persona. Yo lo veía desde mi terraza. Era una trampa que había entre unos vecinos", aseguró.

Yerba Mala

Yerba Mala es una de las canciones de Rodrigo con uno de los ritmos más pegadizos y cuenta con una particularidad: solo existe su versión grabada en vivo en los 2000. Sin haber pasado por el estudio con este tema, Rodrigo logró consagrarla como uno de sus mayores éxitos gracias a la fusión de ritmos que incorporó en una sola canción.

Con un híbrido entre ritmos caribeños con “mezcla de tarantela y paso doble”, como el mismo describía, y el clásico ritmo de cuarteto, Rodrigo logró conquistar a su público con una canción que lo tiene todo. Luego de la introducción, el cantante entona la conocida letra que reza: "Cómo olvidarla, cómo olvidarla/ si ha dejado huellas en mi corazón/ cómo olvidarla, cómo olvidarla/ si ella fue lo mejor del amor", una emotiva declaración de amor en medio de un ritmo que invita, inevitablemente, a bailar y a repetir sus estrofas a viva voz.

Amor Clasificado

Si hay algo que caracterizaba a las letras de Rodrigo Bueno eran sus precisas declaraciones de amor. Entre todos sus hits dedicados a las diversas relaciones que vivió o de las que fue testigo, el cantante lanzó Amor Clasificado, un tema que revela la desesperación de un hombre por encontrar a su verdadero amor.

En honor a algunos miembros de su familia que se dedicaron a ser canillitas y en referencia al principal diario de Córdoba, su provincia natal, el cantante creó una canción que en varias ocasiones fue cantada a los gritos por sus fanáticos. Con la esperanza de encontrar al verdadero amor a través de los anuncios clasificados del diario, Rodrigo reflejó a aquella sociedad que consumía periódicos de papel con la esperanza de hallar una respuesta para todo.

Ocho Cuarenta

Si hay canciones que resuenan cuando se trata de cuarteto cordobés, Ocho Cuarenta es, sin dudas, uno de los principales hits. La canción que remite a una historia de amor en marco de "lo prohibido", se convirtió en uno de los temas que acompañan los momentos de auge de fiestas y reuniones familiares.

En los últimos años, la canción se volvió viral en las redes por la explicación que le dio un internauta al título del tema. Precisamente, explicó que 840 es, en realidad, un código para referirse a los proxenetas. Sin embargo, nunca se confirmó que estas fueran las verdaderas intenciones del cantante.

Soy Cordobés

No caben dudas que Soy Cordobés es uno de los himnos modernos que caracterizan a la provincia. Con esta canción en la que honra a sus raíces, Rodrigo hace una lista de todas aquellas cosas que lo describen como cordobés, sin necesidad de presentar un documento, y de las cuales se siente orgulloso.

Esta canción que se convirtió en una de los mayores éxitos del artista, ayudó a que otras provincias puieran conocer un poco más de la cultura cordobesa. Incluso, hasta el día de hoy, es una canción tan popular en la industria musical argentina que es cantada a con gran entusiasmo por muchos argentinos, hasta aquellos que no son de Córdoba.

Qué Ironía

Quizá cuando se trata de canciones populares, Qué ironía no destaca entre las más conocidas de Rodrigo Bueno. Sin embargo, su letra profunda y ritmo pegadizo que se mantiene al mismo nivel durante toda la canción, Rodrigo le puso voz a una historia de desamor.

"Y ya no puedo más /Esta batalla no es igual /Y mira que ironía, querida /El no te entrega nada /En cambio yo ofrezco mi vid a/Con sólo una mirada", reza el estribillo de la canción en donde el protagonista de la canción le recrimina a su amada que "siempre es con otro" mientras que él está dispuesto a darlo todo por su amor.