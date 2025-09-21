Priscila Presley rompió el silencio y habló sobre el mito de que Elvis Presley sigue vivo

Priscila Presley habló sobre el mito de que Elvis sigue vivo.

A 48 años de la muerte de Elvis Presley, Priscilla Presley decidió hablar públicamente sobre los rumores que aún circulan en torno a la posibilidad de que el Rey del Rock siga con vida. En una entrevista con la revista People, la actriz y empresaria de 80 años fue tajante: “Se han dicho muchas cosas falsas a lo largo de los años. Desearía que así fuera”, desechando cualquier versión que sugiera que Elvis, padre de su única hija Lisa Marie Presley, aún estuviera vivo.

Priscilla recordó su historia con Elvis, a quien conoció a los 14 años, y cómo su vida cambió de manera radical al convertirse en su esposa en 1967 y madre de Lisa Marie nueve meses después. Aunque la pareja se divorció en 1973, el vínculo emocional se mantuvo hasta la muerte de Elvis en 1977, a causa de una insuficiencia cardíaca.

La triste muerte de Lisa Marie, la hija de Elvis Presley

El dolor personal de Priscilla no terminó allí. En enero de 2023 perdió a su hija Lisa Marie, de 54 años, tras complicaciones derivadas de una cirugía bariátrica, y recordó con tristeza los momentos finales junto a ella: “Estaba conectada al respirador, pasamos horas esperando un milagro, rezando… hasta que el médico se acercó y me dijo: ‘Lo siento mucho, Priscilla, se ha ido’”.

Elvis Presley junto a su esposa Priscila y su hija Lisa.

A esta pérdida se suma la tragedia de Benjamin Keough, hijo de Lisa Marie, quien falleció en 2020. Frente a tanto dolor, Priscilla ha encontrado fortaleza y resiliencia, acompañando a tres de sus cuatro nietos, entre ellos la actriz Riley Keough y los gemelos Harper y Finley Lockwood.