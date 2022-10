Preocupación por la salud de Ringo Starr: canceló dos shows a última hora por una afección en la voz

El exintregrante de The Beatles alarmó a sus fanáticos luego de posponer sus shows por tiempo indeterminado debido a su condición de salud.

Ringo Starr generó gran preocupación luego de que cancelara un show en Michigan a última hora. A través de un comunicado oficial, el equipo de trabajo del músico informó la suspensión de los recitales debido a una afección en la voz del cantante.

El exintegrante de The Beatles iba a brindar un recital en el Four Winds Casino de Michigan, Estados Unidos, pero a última hora anunció que el show iba a ser pospuesto hasta tiempo indefinido. Al parecer, el cantante esperó hasta el último minuto para avisar de la suspensión ya que creía que "podía recuperarse".

"Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero afectó su voz, por lo que el programa de esta noche, programado para comenzar en unas horas, se canceló", se leyó en el comunicado oficial que se publicó en el Casino y además fue replicado por el medio Variety.

Por el momento no se profundizó sobre el diagnóstico que recibió el cantante, pero se sabe que mantiene reposo. Mientras tanto, el público tuvo la opción de obtener la devolución total de su dinero o bien, guardar los tickets para ser reutilizados en el momento que se reprograme el show.

Como es costumbre desde fines de los '80, Ringo es acompañado por un grupo de músicos conocidos por haber participado en distintas bandas.

Actualmente, la All-Starr Band alinea a Steve Lukather de Toto; Colin Hay de Men at Work; Hamish Stuart, ex guitarrista de Paul McCartney y The Pretenders, entre otros; y Edgar Winter.

La confesión de Paul McCartney sobre la disolución de The Beatles

Meses atrás, durante una entrevista a 'This Cultural Life' de BBC Radio 4, el cantante Paul McCartney fue preguntado por su papel en la separación de la banda, a lo que airado ha respondido: "No sigas por ahí, yo no fui quien provocó la separación". "John entró en la habitación un día y dijo: 'Dejo los Beatles'", explicó el artista antes de preguntar retóricamente al entrevistador: "¿Eso es provocar la separación o no?".

McCartney señaló además que, si por él hubiera sido, preferiría haber seguido adelante con la banda, ya que, en su opinión, "todavía estábamos haciendo cosas bastante buenas". Lennon formalizó legalmente su baja de la formación durante la Navidad de 1974, cuando se encontraba en el hotel de Disney World.