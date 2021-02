Pablo Lescano protagonizó un escándalo en Paraguay: "Estuvo expuesto"

El cantante de Damas Gratis protagonizó un insólito momento.

En las últimas horas, el cantante Pablo Lescano protagonizó un escándalo proveniente de Paraguay. El mismo continuó en Argentina, al regreso del líder de Damas Gratis a su país natal. Según informaron en El Trece, el intérprete realizó un show en un multitudinario casamiento llevado adelante en el país vecino y cuando volvió a su país no realizó el aislamiento correspondiente.

"Pablito Lescano pudo haber ido a Paraguay a trabajar como cualquiera, le mostraron los papeles de que estaba habilitada, y cuando llegó ver que había más gente de la que estaba permitida. El problema es que después llegó a la Argentina el día domingo después de haber hecho eso, y el lunes fue a Pinar de Rocha a un recital que tenía previsto", enfatizaron al aire de Los Ángeles de la Mañana.

Por otra parte, agregaron sobre las autoridades que contrataron a Lescano para dar un show en la localidad bonaerense de Ramos Mejía dos días después de haber cantado en Paraguay: "Yo pregunté a la gente del lugar si ellos estaban al tanto, que Pablito venía de Paraguay y que no estaba haciendo el aislamiento. Me dijeron que ellos lo sabían pero que todos los músicos tenían su PCR negativo, y que al igual que como cuando vas a un restaurant no te preguntan de dónde viniste, ellos lo contrataron igual".

“No sólo no cumplió el aislamiento, sino que sabía que venía de una situación dónde había estado expuesto, porque los videos que están analizando en la fiscalía de Paraguay demuestran que había un montón de gente, y que no había ningún tipo de protocolo, y que estaban todos sin barbijo. Por lo cual, estuvo expuesto y de esta manera expone a toda la gente con la que está trabajando. Hoy está en Córdoba", sentenciaron. De este modo, el cantante está en el ojo de la tormenta.

El tremendo cambio de Pablo Lescano

El cantante se la jugó con un cambio de look en plena cuarentena. En principio, el Rey de la Cumbia lanzó una votación en su cuenta de Instagram para que sus seguidores decidan si se tenía que cortar el pelo o no.

La encuesta le salió mal porque, después de haber apostado, la gente eligió que se tenía que cortar el pelo y, de esta forma, iba a dejar de lado su larga cabellera que tanto tiempo lo acompañó. La pregunta que todo el mundo se hizo fue si, efectivamente, había roto la cuarentena para cortarse el pelo.

Sin embargo, en el propio video quedó claro que toda la familia metió la mano en la cabeza para luchar contra los pelos del cantante de Damas Gratis. "¿No me digan que me dejaron largo adelante y corto atrás?", atinó a decir.