Lo que comenzó como un juego musical en Uganda, África, hoy emociona al mundo entero. Los Nansana Kids, un grupo de niños y adolescentes que vive en el Nansana Children Centre, transformaron su pasión por la música y la danza en un fenómeno global. Desde 2021 comparten en TikTok sus versiones de canciones afrobeat locales, pero también sorprendieron con covers de cumbia argentina, reguetón e incluso clásicos del rock nacional, conquistando a millones de seguidores.
Bajo el cuidado y la guía de “Mummy Florence”, los chicos encontraron un espacio seguro y creativo para crecer. Su alegría y frescura los llevaron a viralizarse rápidamente: ya suman más de 2,3 millones de seguidores en TikTok, 37 millones de “me gusta” y una comunidad que también los sigue en Instagram, donde superan los 300 mil fans.
La conexión con Argentina se dio gracias a la cumbia. Canciones de Ráfaga, Amar Azul, Los Palmeras y hasta una interpretación emotiva de Soy Sabalero hicieron vibrar a hinchas y fanáticos. También homenajearon al Himno Nacional Argentino, rodeados de banderas celestes y blancas, y se animaron a interpretar un clásico de Fito Páez. Cada video refuerza un puente cultural inesperado pero poderoso, que une África con América Latina a través de la música.
Los Nansana Kids llegan a Argentina por primera vez
Ahora, el sueño de los Nansana Kids se hace realidad: llegan por primera vez a la Argentina. El próximo 27 de septiembre se presentarán en el Teatro Colonial de Avellaneda (Av. Bartolomé Mitre 141), en el marco de su gira latinoamericana. Con entradas disponibles a través de TuEntrada, el espectáculo promete ser una celebración de talento, diversidad y unión cultural. Más que un fenómeno viral, los Nansana Kids son la prueba viva de cómo la música puede derribar fronteras y conectar corazones en cualquier rincón del planeta.