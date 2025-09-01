Furor por los niños africanos que hacen covers de cumbia argentina en TikTok.

Lo que comenzó como un juego musical en Uganda, África, hoy emociona al mundo entero. Los Nansana Kids, un grupo de niños y adolescentes que vive en el Nansana Children Centre, transformaron su pasión por la música y la danza en un fenómeno global. Desde 2021 comparten en TikTok sus versiones de canciones afrobeat locales, pero también sorprendieron con covers de cumbia argentina, reguetón e incluso clásicos del rock nacional, conquistando a millones de seguidores.

Bajo el cuidado y la guía de “Mummy Florence”, los chicos encontraron un espacio seguro y creativo para crecer. Su alegría y frescura los llevaron a viralizarse rápidamente: ya suman más de 2,3 millones de seguidores en TikTok, 37 millones de “me gusta” y una comunidad que también los sigue en Instagram, donde superan los 300 mil fans.

La conexión con Argentina se dio gracias a la cumbia. Canciones de Ráfaga, Amar Azul, Los Palmeras y hasta una interpretación emotiva de Soy Sabalero hicieron vibrar a hinchas y fanáticos. También homenajearon al Himno Nacional Argentino, rodeados de banderas celestes y blancas, y se animaron a interpretar un clásico de Fito Páez. Cada video refuerza un puente cultural inesperado pero poderoso, que une África con América Latina a través de la música.

Los Nansana Kids llegan a Argentina por primera vez

Ahora, el sueño de los Nansana Kids se hace realidad: llegan por primera vez a la Argentina. El próximo 27 de septiembre se presentarán en el Teatro Colonial de Avellaneda (Av. Bartolomé Mitre 141), en el marco de su gira latinoamericana. Con entradas disponibles a través de TuEntrada, el espectáculo promete ser una celebración de talento, diversidad y unión cultural. Más que un fenómeno viral, los Nansana Kids son la prueba viva de cómo la música puede derribar fronteras y conectar corazones en cualquier rincón del planeta.