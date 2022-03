Miley Cyrus lo besó: la reacción de un fanático que cumplió su mayor sueño

La cantante le devolvió su amor a uno de los fanáticos que la esperaron en la vía pública para saludarla.

Un fanático de Miley Cyrus protagonizó uno de los videos virales de los últimos días, al compartir un breve metraje donde mostró una cercana interacción que tuvo con su ídola. El joven rompió con su vergüenza y se animó a hacerle un pedido a la cantante de Party in the USA.

Francisco Graziani saludó a Miley Cyrus en su salida del hotel donde se hospedó para acudir al Hipódromo de San Isidro a desplegar su talento ante cientos de miles de fans. "Kiss me", le dijo el joven a la ex-Hannah Montana y colocó uno de sus cachetes para recibir el beso de su ídola.

Cyrus ha mantenido un cercano contacto con sus admiradores en sus más de 15 años de trayectoria y esta ocasión no fue la excepción: MIley le dio un beso en el cachete a Francisco. "Puedo morir en paz", pronunció el admirador de la cantante que recibió excelentes críticas trras su show en el Lollapalooza.

Tal es el furor que los argentinos tienen por Miley que en su llegada al país la acompañaron en su recorrido hasta el hotel, con su coche en el medio de la calle y una orda de gente caminando alrededor..

La repercusión del show de Miley Cyrus en las redes sociales

Miley Cyrus hipnotizó a su público en su presentación en el Lollapalooza, con un show en el que interpretó emblemas de su repertorio e hizo algunos covers de clásicos del rock del siglo pasado. Los fanáticos explotaron con canciones de sus inicios, cuando Miley era aún una adolescente, como Party in the USA, The Climb, Fly on the Wall, 7 Things y See You Again.

Las canciones pertenecientes al más reciente material discográfico de Cyrus, Plastic Hearts, también fueron muy coreadas por el público, lo que reflejó la habilidad que ha tenido la cantante para mantenerse vigente a lo largo de los años.