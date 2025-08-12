Mati Spano llega a Buenos Aires con banda completa y un lanzamiento especial

Mati Spano llega a Buenos Aires con banda completa y un debut especial.

La espera llegó a su fin. Mati Spano, una de las voces más frescas, sensibles y prometedoras de la nueva generación del pop argentino, anuncia su primera presentación en Buenos Aires con banda completa. La cita será el sábado 27 de septiembre a las 15.00 hs en El Nacional Sancor Seguros, en lo que promete ser un encuentro íntimo, emotivo y lleno de energía.

Luego de cautivar a miles de seguidores con sus canciones, su carisma en redes sociales y una exitosa temporada de vacaciones de invierno con entradas agotadas en el Paseo La Plaza, el artista se prepara para dar un paso fundamental en su carrera.

Cómo será el show de Mati Spano

Este concierto especial reunirá lo mejor de su repertorio, desde sus primeros temas que lo posicionaron en la escena hasta sus lanzamientos más recientes, con arreglos pensados para potenciar la experiencia en vivo. Será una oportunidad única para que su público pueda disfrutar de Mati en su máxima expresión artística, acompañado por una banda que realzará cada matiz de sus composiciones. La propuesta promete una atmósfera cálida y cercana, en la que la música se combinará con la conexión emocional que el artista genera con su comunidad.

La fecha coincide con el lanzamiento discográfico de su Live Session grabada en la Ciudad de México, un proyecto en el que reinterpreta sus canciones más queridas en un formato acústico y poderoso junto a banda en vivo. Esta producción refleja no solo su crecimiento musical, sino también la madurez interpretativa de un artista que comenzó su camino en la actuación y hoy se consolida como una de las voces emergentes del pop latino emocional. Con una estética cuidada y un sonido que oscila entre lo íntimo y lo vibrante, esta Live Session marca un nuevo capítulo en su trayectoria.

Con frescura, sensibilidad y un mensaje que interpela a toda una generación, su debut porteño con banda completa será más que un recital: será una celebración de su música, su historia y el vínculo que lo une con quienes lo escuchan. Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet.