La verdad detrás del retiro de Ulises Bueno

Ariel Cappozucca, representante y amigo del cantante y rompió el silencio luego del comunicado del cuartetero que preocupó a sus fans. El hermano del "Potro" Rodrigo estará alejado de los escenarios por tiempo indeterminado.

Ulises Bueno se retiró de los escenarios por tiempo indeterminado. El hermano del Potro Rodrigo se convirtió en uno de los mayores y más populares referentes del cuartero por lo que la noticia dejó devastada a miles de personas. A través de un comunicado en Instagram, el artista anunció su decisión y despertó preocupación entre sus fans debido a los problemas de salud que lo obligaron a suspender presentaciones el pasado fin de semana.

El motivo de la drástica decisión fue un misterio durante horas, pero su representa, Ariel Cappozucca, habló este jueves con Intrusos y reveló cómo se encuentra el músico tras superar una bronconeumopatía aguda que lo obligó a cancelar shows e internarse. "Ulises hoy está muy bien, excelente gracias a Dios", afirmó el manager del artista.

Consultado sobre el retiro del cuartetero, su representante remarcó que la decisión se maduró durante mucho tiempo y hubo muchas charlas al respecto. "Más que manager, soy su amigo y muy amigo de Flavio —hermano de Ulises—. Fue una decisión que se tomó entre los tres hablando mucho sobre la vida. Y de su vida", sostuvo.

Cuando le consultaron si la internación influyó en la decisión, Cappozucca explicó que "fue una gotita que rebalsó el vaso. pero la decisión ya estaba tomada". En la misma línea, añadió que la posibilidad del alejamiento de la música existe hace tiempo: "Nosotros nos fuimos de vacaciones hace poco y hablamos mucho. Quiere otro tipo de vida".

"O sea, quiere acostarse un sábado a la noche o ir al cine y ahora no lo puede hacer. Pasas más tiempo en un bondi que en tu casa", ejemplificó para describir la rutina de su representado. De hecho, pese al anuncio, las fechas ya pactadas se cumplirán y el show de despedida será el próximo 13 de mayo en un complejo de Córdoba capital.

Sin embargo, la neumonía no fue la única preocupación que debió superar el artista en el último tiempo, pues lidió con una separación y también continuó su lucha contra las adicciones. Consultado sobre la ruptura amorosa, el manager sostuvo que "toda separación es dolorosa y afecta", aunque aclaró que no fue algo que impactó tan fuerte en su vida.

En cuanto a su adicción a la cocaína, que Bueno hizo pública en más de una oportunidad, el manager del hermano de Rodrigo descartó que haya tenido que ver con el alejamiento de los escenario. "Es algo con lo que se lucha constantemente. Estuvo acompañado por un equipo terapéutico. No tiene nada que ver, quiere vivir otras sensaciones", destacó.

El manager también agregó: "En un día normal se acuesta a las 11/12 y se levanta a las 8 de la mañana. Quiere vivir otras sensaciones. Irse un fin de semana a esquiar como lo haría cualquiera de nosotros. La vida del artista no es solamente los shows del fin de sema". A continuación, describió la rutina semanal habitual de Bueno en la actualidad: "Un martes tiene que grabar, un miércoles hacer un videoclip que te toma todo el día, después de nuevo al bondi, ensayos y giras". Además, remarcó el desgaste físico que le generan los recitales: "El show es de tres horas, genera mucho cansancio, traspira muchísimo, más siendo un solista".

El show de Ulises en el que fue golpeado por el público

A principios de marzo, el cantante fue protagonista de un incómodo momento en medio de una presentación en un local bailable de José C. Paz donde fue tirado por un grupo de fans y sufrió el robo de sus pertenencias. En el video que trascendió puede escucharse al cordobés indignado y pidiendo que le devuelvan lo que le fue sustraído.

“Se fueron al car...o ¿Loco que pasa?¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Hay cosas que no se deben hacer. Muchos años laburando de esto, para que me traten de esta forma. Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, dijo Ulises furioso, según se pudo apreciar en los videos que trascendieron.

Cuando le preguntaron sobre ese episodio, el manager del cuartetero aseguró que lo "asustó" y fue un motivo más que tuvo en consideración el artista antes de decidir alejarse de los escenarios de manera indefinida. "Lo golpearon mucho ese día, esas personas no eran sus fans. El tiene un público muy especial y cariñoso, nos sorprendió mucho que sucedió esa noche", concluyó.