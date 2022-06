La K'onga invadió Buenos Aires: "Hoy estamos nosotros con la bandera del cuarteto"

Los cantantes de La K'onga hablaron con El Destape y contaron cómo viven su paso por Buenos Aires.

La K'onga estuvo en Buenos Aires y antes de completar el décimo show en el Teatro Gran Rex, Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé estuvieron en diálogo con El Destape para revelar cómo viven este nivel de impacto que tuvieron en nuestra ciudad.

"El Potro" Rodrigo fue uno de los grandes referentes del cuarteto que hubo en nuestra provincia hace 20 años, sin embargo, La K'onga demostró que el género nacido en la provincia de Córdoba está pisando cada vez con más fuerza en Buenos Aires. Los hechos están a la vista: llenaron 10 veces el Teatro Gran Rex y se preparan para hacer cuartetear al Movistar Arena en diciembre.

-A punto de hacer su décimo Gran Rex, ¿Cómo se sienten de estar copando Buenos Aires de esta forma?

Diego: —Estamos felices, fueron 10 noches inolvidables para nosotros, defendiendo a nuestra música, y nada, tratando de pasarla bien.

-Un gran referente del cuarteto en Buenos Aires fue Rodrigo, pero Córdoba cada vez pisa más fuerte, ¿Cómo se sienten con eso?

Nelson: —Sí, estamos invadiendo Buenos Aires nosotros, los cordobeses. Bien, nos sentimos muy bien, poniendo nuestro granito de arena para que esta música crezca y se escuche en todo el país. Vamos a tratar de llevar esta música lo más lejos posible, sabemos que vamos a tocar a Uruguay dentro de poco y bueno así se irá expandiendo cada vez más.

-Pablo, ¿qué sentiste al compartir el escenario ayer con tu hija?

Pablo: —Muchas emociones juntas, ver a mi hija tan grande, Mara, ya convertida en mujer. Pude compartir este escenario hermoso, con este marco de gente. La gente nos apoyó, se emocionó con nosotros, asi que hermoso, por supuesto.

-¿Quién es su referente musical?

Pablo: —Dentro del cuarteto tenemos un montón de referentes porque nosotros nos nutrimos mucho de nuestra música, la bailamos desde chiquitos, la cantamos, la disfrutamos mucho. Esta música tiene mucha algarabía siempre que hay fiesta, hasta bailamos las penas también como sabe decir Diego. El cuarteto es algarabía, es alegría y es para contagiar eso. Por supuesto que tenemos muchos referentes y hoy estamos nosotros con la bandera del cuarteto, defendiendo nuestra música acá en la capital.

Lo que se viene con La K'onga

-¿Qué se viene a futuro a nivel musical?

Diego: —Cada vez que hablamos de una canción, siempre nombramos el corazón, porque siempre las cosas las hacemos con el corazón. Vamos viendo qué pasa, siempre se nos van dando solos los caminos, pero tenemos muchos colegas que quieren cantar cuarteto. La idea es hacer cantar a gente de otros géneros nuestra música, asique vamos por ese camino.

Bueno, en estos Gran Rex han pasado Sergio Dalma, Axel, Juan Fuentes, Nahuel Penisi, Lucas Sugo, Marama, Luk Ra. Asique estamos super felices, vamos por ese camino y seguro que va a haber un montón de invitados más.

-¿Algún feat que se venga que puedan adelantar?

Nelson: —Esta noche viene Marama, hace poco grabamos una canción, viene Lucas Sugo. Algo siempre vamos a sacar de estas noches en vivo. La gente por ahí nos quiere escuchar también a la banda en vivo y vernos en el teatro, como mucha gente no pudo venir y nos querrá ver en algún momento. Ya editaremos todo eso y no sé quién es el próximo. (Pablo: —El de Axel sí se puede decir), bueno no lo quería decir, pero si él me da el permiso, porque lo canta con él(Pablo), se viene un feat con Axel.

-¿Cómo se preparan para el Movistar Arena?

Diego: —Felices, vamos a tratar de llegar con canciones nuevas. Porque el 9 de diciembre ya está agotado, agregamos una nueva función que es el 11 de diciembre y ¡cuidado! Ay ya lo quiere decir éste otro (Pablo: —Hay chances, hay posibilidades de que se sume otra fecha). Pero vamos a preparar un gran show con temas nuevos y le vamos a dar lo mejor a la gente, siempre.