La cantante de jazz Laufey reinterpreta el clásico de Miles Davis "Blue in Green" para una nueva generación

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Por Rollo Ross y ​Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 31 mar (Reuters) - La cantautora de jazz islandesa-china Laufey afirma que su misión es sencilla: conseguir ‌que los jóvenes se ‌enamoren del jazz.

"Es, literalmente, lo único que me importa como artista: que la gente de mi edad o incluso más joven se interese por el jazz y la música clásica", declaró a Reuters esta artista de 25 años.

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Esa pasión llevó a Laufey a reinterpretar "Blue in Green", la icónica composición de la ​leyenda del jazz ⁠Miles Davis, como parte de las celebraciones que conmemoran el ‌centenario del trompetista y compositor, nacido en mayo ⁠de 1926 y fallecido en 1991. ⁠Laufey estrenó su versión en directo durante un evento retransmitido por Twitch en Manhattan Beach, California, la semana pasada.

Ampliamente considerado como ⁠una de las figuras más influyentes de la historia ​del jazz, el músico afroamericano Miles Davis ‌pasó casi cinco décadas al frente ‌de las principales transformaciones estilísticas del género.

"Blue in Green", ⁠que debutó en el álbum de Miles Davis de 1959 "Kind of Blue", perdura como un clásico del jazz.

"Cuando era niña, escuchaba a Miles Davis y sentía que nadie a mi ​alrededor lo ‌entendía ni le importaba", dijo Laufey antes de la actuación. "Entonces me di cuenta de que simplemente no habían estado expuestos a ello, o no lo habían hecho de una manera que les hiciera sentir que ⁠era suyo".

Para Laufey, reinterpretar "Blue in Green" se convirtió en una forma de salvar esa brecha. Añadió letra a la pista instrumental, un proceso que comparó con resolver un rompecabezas.

Tras darle vueltas a la idea durante un tiempo, la inspiración le llegó rápidamente. "Cuando todo encajó, sentí como si las nubes se despejaran y saliera el sol", ‌dijo, añadiendo que la letra se completó en unos 20 minutos.

Laufey —cuyo nombre completo es Laufey Lín Bing Jónsdóttir—, que ya era violonchelista de formación clásica, comenzó a ganarse un público durante el confinamiento por la COVID-19 publicando videos en TikTok que acercaban el ‌jazz a los oyentes más jóvenes.

Este enfoque ayudó a impulsar su carrera más allá de las redes sociales.

Desde entonces, ha publicado tres ‌álbumes y ha ⁠ganado dos premios Grammy al mejor álbum vocal de pop tradicional, en 2024 y 2026. En ​2025, llevó el jazz al escenario de Coachella, actuando junto a la Filarmónica de Los Ángeles.

Con información de Reuters