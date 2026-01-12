El Chaqueño Palavecino dejó muda a una periodista en el Festival del Pan Casero: "En cuarteto"

El Chaqueño Palavecino dejó muda a una periodista en el Festival del Pan Casero.

El Chaqueño Palavecino fue una de las figuras que se presentó en el Festival del Pan Casero de Mayu Sumaj, en la provincia de Córdoba, y sorprendió a una periodista al lanzar una impensada declaración sobre su futuro en la música y experimentando más allá del folklore.

En una entrevista con eldoce.tv el Chaqueño Palavecino celebró su paso por el Festival del Pan Casero y sostuvo que "Córdoba tiene mucha mística, todo tiene su condimento". Asimismo se refirió a la próxima fecha en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde el presidente Javier Milei hará una parada en la noche que tiene al folklorista como principal atractivo: "Es bonito recibir a las autoridades que nos conducen en la Argentina, va a ser un gusto recibirlos y decirles gracias por venir a estos eventos muy criollos".

Por otro lado, el Chaqueño Palavecino habló de su futuro en la música y reveló que estuvo trabajando en un relanzamiento de Amor salvaje, un clásico de su repertorio: "Ya grabé, sale dentro de poco". Y agregó: "En cuarteto". Hasta el momento no se sabe si el folklorista grabó con un artista solista o con una banda, aunque por lo que dejó entrever se trata de una colaboración que dará que hablar.

